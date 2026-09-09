Qua, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta09/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ataque

Avião de Zelensky quase foi atingido por drone a caminho de Oslo

Primeiro-ministro norueguês revelou que aeronave foi alvo de drone

Reportar Erro
O presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Isabel Infantes / POOL / AFP

Um avião que transportava o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, da Moldávia para Oslo, para o funeral do rei Harald da Noruega, quase foi atingido por um drone, afirmou nesta quarta-feira (9) o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.

"O voo dele quase foi atingido por um drone quando decolava da Moldávia. Essa é a realidade em que ele vive", disse Støre à emissora pública norueguesa NRK.

Zelensky chegou a Oslo na noite de terça-feira.

Leia também

• Putin e Trump têm conversa "extremamente franca" sobre Ucrânia, diz Kremlin

• UE e Otan anunciam 3,2 bi de euros em financiamento para Ucrânia comprar mísseis Patriot

• Enviado dos EUA afirma que houve 'progressos substanciais' durante visita à Rússia e à Ucrânia

Reportar Erro

Veja também

Newsletter