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Ataque Avião de Zelensky quase foi atingido por drone a caminho de Oslo Primeiro-ministro norueguês revelou que aeronave foi alvo de drone

Um avião que transportava o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, da Moldávia para Oslo, para o funeral do rei Harald da Noruega, quase foi atingido por um drone, afirmou nesta quarta-feira (9) o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre.

"O voo dele quase foi atingido por um drone quando decolava da Moldávia. Essa é a realidade em que ele vive", disse Støre à emissora pública norueguesa NRK.

Zelensky chegou a Oslo na noite de terça-feira.

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