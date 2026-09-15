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JULGAMENTO 'Crise sem precedentes': imprensa internacional repercute julgamento histórico no STF Agências internacionais destacam racha no tribunal e repercutem suspeitas do caso Banco Master antes da eleição

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes ganhou repercussão na imprensa internacional nesta terça-feira (15).

Veículos estrangeiros destacam o ineditismo da possibilidade de um ministro em exercício da Corte ser alvo de uma investigação, além das divisões internas do tribunal e dos possíveis impactos da crise sobre a eleição presidencial de outubro.

Agências como Reuters, Associated Press (AP) e Agence France-Presse (AFP) acompanham o julgamento. As reportagens apresentam o episódio como mais um desdobramento da crise que envolve o STF e o caso Banco Master.

A Reuters foi uma das agências a dar destaque ao caráter inédito da sessão. A reportagem afirma que o Supremo deve decidir sobre uma "investigação sem precedentes" contra um de seus ministros em exercício e relaciona o julgamento ao agravamento da crise na Corte poucas semanas antes da eleição presidencial.

A agência britânica também chama Moraes de um dos ministros mais poderosos do STF e destaca o confronto com André Mendonça, responsável pela determinação da investigação.

Na avaliação apresentada pela Reuters, o episódio ocorre em um momento particularmente sensível para o país, diante da proximidade da disputa eleitoral.

A Associated Press (AP) colocou o julgamento no contexto da crise interna do Supremo. A agência destacou o papel de Moraes nos processos que levaram à condenação e à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e apontou a disputa entre os ministros como parte de um cenário de tensão que ultrapassa os limites do tribunal e alcança a corrida presidencial.

A cobertura da AP foi reproduzida por veículos como o The Washington Post e a ABC News.

O Washington Post ressaltou que o embate entre Moraes e Mendonça ocorre em meio à polarização política brasileira e que a crise no Supremo repercute diretamente no ambiente eleitoral.

Já a ABC News descreveu o momento vivido pela Corte como uma "crise sem precedentes", relacionando a turbulência ao colapso do Banco Master e às suspeitas que passaram a envolver integrantes dos Poderes.

O britânico The Economist dedicou espaço ao episódio e afirmou que o STF "está em crise". A publicação colocou Moraes no centro da controvérsia e destacou as suspeitas relacionadas aos seus vínculos com Daniel Vorcaro, além do conflito com Mendonça.

A AFP também destacou as relações de Moraes com Daniel Vorcaro, além do embate entre o ministro e Mendonça, e afirmou que a controvérsia "passou a se sobrepor à campanha presidencial" brasileira.

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