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Paraguai

Crises políticas relâmpago são marca da política paraguaia; entenda

Crise ganha força após a intervenção do Banco Central no Ueno Bank

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Depositantes do Banco Ueno protestam em decorrência da intervenção do Banco Central do Paraguai no bancoDepositantes do Banco Ueno protestam em decorrência da intervenção do Banco Central do Paraguai no banco - Foto: DANIEL DUARTE / AFP

A renúncia do presidente do Paraguai, Santiago Peña, nesta quinta-feira (5), encerrou uma crise política que ameaçava seu governo e reacendeu o debate sobre a instabilidade institucional do país.

O episódio tem precedentes na história recente paraguaia, marcada por disputas entre grupos políticos, tentativas de alterar a Constituição e processos de impeachment conduzidos em ritmo acelerado.

A crise ganhou força após a intervenção do Banco Central no Ueno Bank, instituição ligada a um grupo do qual Peña foi acionista até março de 2025. A medida deixou milhões de clientes sem acesso às contas e provocou protestos no país.

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Parlamentares da oposição apresentaram um pedido de impeachment contra o presidente, com acusações de conflito de interesses, uso indevido de recursos previdenciários e encobrimento de irregularidades.

As denúncias também aprofundaram divergências dentro do Partido Colorado e enfraqueceram a sustentação política do governo.

Nesta quinta-feira (5), o Congresso iniciou as discussões sobre o afastamento de Peña.

O processo, porém, foi interrompido pela renúncia do mandatário antes da conclusão do caso.

A rapidez com que a crise se desenrolou remete a outros episódios da história política paraguaia.

O caso mais emblemático ocorreu em junho de 2012, quando o então presidente Fernando Lugo foi afastado do cargo em um processo que durou menos de 36 horas.

A rapidez da destituição provocou críticas de países vizinhos e levantou questionamentos sobre o respeito ao direito de defesa do mandatário.

Lugo havia chegado ao poder em 2008, encerrando seis décadas de hegemonia do Partido Colorado.

Sem maioria no Congresso, enfrentava dificuldades para governar e perdeu o apoio de parte da coalizão que o havia levado à Presidência.

O estopim para o impeachment foi um confronto entre policiais e camponeses durante uma operação de reintegração de posse em Curuguaty, que deixou 17 mortos.

No dia seguinte ao episódio, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment. O Senado conduziu o julgamento e, em poucas horas, decidiu pela destituição de Lugo. O vice-presidente Federico Franco assumiu o comando do país. O procedimento foi questionado por governos da região e levou à suspensão temporária do Paraguai do Mercosul.

Outro episódio de instabilidade ocorreu em 2017, durante o governo de Horacio Cartes.

Naquele ano, aliados do presidente tentaram aprovar uma mudança constitucional que permitiria a reeleição presidencial, proibida pela Constituição de 1992, elaborada após o fim da ditadura de Alfredo Stroessner.

A proposta avançou em uma votação realizada de surpresa no Senado, em uma sessão paralela à oficial, na madrugada de 1º de abril.

A iniciativa provocou protestos em Assunção, que terminaram com a invasão e o incêndio de parte do prédio do Congresso.

Dezenas de pessoas ficaram feridas, e um jovem ligado ao Partido Liberal morreu após ser atingido por um disparo da polícia.

Por trás desses episódios está a influência do Partido Colorado, que domina o cenário político nacional há décadas.

A legenda esteve à frente do país durante a ditadura de Stroessner e voltou a ocupar a Presidência em 2013, depois da vitória de Cartes. A exceção recente foi o governo de Lugo, entre 2008 e 2012.

A força eleitoral do partido, no entanto, não significa unidade interna. A legenda é dividida em grupos rivais, entre eles o Honor Colorado, liderado por Cartes, e o Colorado Añetete, associado ao ex-presidente Mario Abdo Benítez.

As disputas entre essas correntes influenciam a composição do governo, as votações no Congresso e a sustentação dos presidentes.

Durante o governo de Abdo Benítez, por exemplo, a oposição tentou abrir processos de impeachment em meio a crises políticas e denúncias contra a administração.

As iniciativas não avançaram em parte porque Cartes e seus aliados tinham influência decisiva no Congresso.

No caso de Peña, as divergências internas contribuíram para o enfraquecimento de seu governo, enquanto o vice-presidente Pedro Alliana, também ligado ao Honor Colorado e aliado de Cartes, recebeu apoio para assumir o comando do país.

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