Cristina Kirchner está com gana de luta, diz Lula após visita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta quinta-feira (3), a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, em Buenos Aires, condenada por corrupção. Ela nega as acusações e diz ser vítima de perseguição política. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que Kirchner está bem, “com força e gana de luta”.

“Além de prestar minha solidariedade a ela por tudo que tem vivido, desejei toda a força para seguir lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política. Pude sentir nas ruas o apoio popular que tem recebido e sei bem o quanto é importante esse reconhecimento nos momentos mais difíceis”, escreveu o presidente.

“Tenho por Cristina uma amizade de muitos anos que vai muito além da relação institucional. Um carinho e afeto de amigos, companheiros de campo político e de ideais de justiça social e combate às desigualdades”, acrescentou.





Lula esteve na Argentina para participar da Cúpula do Mercosul, que foi presidida, na manhã de hoje, pelo atual presidente do país, Javier Milei, opositor de Cristina. Na ocasião, o Brasil assumiu o comando do bloco sul-americano, para o segundo semestre do ano.

Entenda a prisão de Cristina Kirchner

No último dia 10 de junho, a Suprema Corte da Argentina manteve a sentença que condenou a ex-presidente a seis anos de prisão por corrupção no período em que esteve no comando do país. A decisão proíbe, ainda, que ela ocupe cargos públicos de forma vitalícia.

A ex-presidente da Argentina nega as acusações e diz ser vítima de perseguição política. Dias antes, ela anunciou seus planos de concorrer ao Congresso nas eleições legislativas de setembro em um distrito importante da província de Buenos Aires, devido ao número de eleitores e por ser um reduto do peronismo, o movimento de centro-esquerda do país.

Kirchner, 72 anos, cumpriu dois mandatos como presidente de 2007 a 2015 e foi vice-presidente de 2019 a 2023. Ela foi condenada em um caso conhecido como Vialidad, no qual foi acusada de favorecer o empresário Lázaro Báez ao conceder-lhe projetos de obras públicas na Patagônia.

Como ela tem mais de 70 anos, pode cumprir a pena em prisão domiciliar.

Em julho de 2019, quando era candidato à presidência da Argentina, o ex-presidente Alberto Fernández também visitou Lula na prisão, em Curitiba. Fernández governou a Argentina de dezembro de 2019 a dezembro de 2023, tendo Cristina Kirchner como vice. Da mesma forma que Cristina, Lula alegou perseguição política para a sua condenação, que posteriormente foi anulada.

