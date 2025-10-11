A- A+

Política Cristovam Buarque no podcast "Direto de Brasília" da próxima semana O economista, professor, ex-governador do Distrito Federal e ex-ministro da Educação será o entrevistado na terça-feira (14)

O economista, professor, ex-governador do Distrito Federal e ex-ministro da Educação, Cristovam Buarque, será o entrevistado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima semana. Aos 81 anos, ele se prepara para disputar mais uma eleição. Será candidato a deputado federal pelo Cidadania, partido que é presidente no DF.

Cristovam, que também já ocupou uma cadeira no Senado, foi filiado ao PT por 15 anos, mas deixou a sigla em 2005, com crítica ao que chamou de “luta interna entre as tendências do partido”. Depois, ingressou no PDT. Em 2016, deixou a sigla após divergências com a direção e entrou no Cidadania.

Buarque é o criador do Bolsa-Escola, que foi implantado pela primeira vez em seu governo no Distrito Federal. Ele também foi reitor da Universidade de Brasília de 1985 a 1989. Cristovam foi o candidato do PDT à Presidência da República em 2006, com o senador amazonense Jefferson Peres como candidato à vice-presidência. A principal bandeira de sua campanha foi a federalização de uma educação pública de qualidade para o nível básico, vista como pré-requisito para a solução de todos os demais problemas brasileiros a médio e longo prazos.

Ele obteve a 4ª colocação no primeiro turno, atrás de Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Heloísa Helena (PSOL). Personalidades como Juca Kfouri, José Trajano, Caetano Veloso, Fernanda Torres, Ricardo Noblat e Manoel Carlos declararam publicamente terem votado em Cristovam. Ele tem mais de 20 livros publicados.

O podcast "Direto de Brasília" vai ao ar na próxima terça-feira (14), das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

