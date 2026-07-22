Crítica de Eduardo gera novo desconforto entre aliados de Michelle

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A declaração do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) classificando como “imatura” a decisão de Michelle Bolsonaro de divulgar um vídeo com críticas ao senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) provocou novo desconforto entre aliados da ex-primeira-dama e ampliou a distância em relação à campanha presidencial do enteado. Interlocutores afirmam que a fala foi recebida como mais uma ofensiva pública contra Michelle justamente no momento em que dirigentes do PL tentam reduzir a temperatura da crise e transmitir uma imagem de unidade.

Segundo pessoas próximas à ex-primeira-dama, a reação reforçou sua convicção de que o vídeo divulgado no mês passado foi necessário. Na avaliação desse grupo, a declaração de Eduardo confirma que os ataques à sua imagem continuam, ao mesmo tempo em que ela é cobrada reservadamente a preservar a harmonia da família e do bolsonarismo.

Interlocutores afirmam que Michelle considera incoerente ser alvo de críticas públicas enquanto é pressionada, nos bastidores, a evitar o aprofundamento da crise. Eles citam como exemplo o episódio que deu origem ao rompimento entre ela e Flávio, durante as negociações para a disputa ao Senado no Ceará. Michelle defendia que o PL lançasse a vereadora Priscila Costa (PL-CE), uma de suas principais aliadas e vice-presidente nacional do PL Mulher. Flávio, por sua vez, conduziu as articulações que levaram o partido a apoiar Alcides Fernandes (PL-CE), pai do deputado federal André Fernandes (PL-CE).

O conflito ganhou dimensão nacional depois que Michelle criticou, no final do ano passado, durante um evento no Ceará, a aproximação do PL com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB). Meses antes da divulgação dos vídeos em que a ex-primeira-dama acusou Flávio de tentar reduzir seu espaço político dentro do bolsonarismo, o senador afirmou que ela havia sido “autoritária” e “constrangedora” ao questionar uma articulação que, segundo ele, tinha o aval de Jair Bolsonaro. Na sequência, Eduardo e Carlos Bolsonaro também saíram em defesa do irmão e criticaram publicamente a postura da madrasta.

É essa sequência que aliados de Michelle usam agora para rebater a declaração de Eduardo. Segundo interlocutores, a ex-primeira-dama não tornou público um conflito que estava restrito ao ambiente familiar. Na avaliação desse grupo, foram os próprios filhos de Bolsonaro que levaram a disputa para a esfera pública ao criticá-la após o episódio no Ceará. O vídeo divulgado posteriormente, afirmam, foi uma resposta às acusações que ela já vinha sofrendo.

Reservadamente, aliados também avaliam que a nova declaração reforça a percepção de Michelle de que não há disposição dos filhos mais velhos de Jair Bolsonaro para encerrar o conflito. Segundo um interlocutor, o discurso de que divergências familiares deveriam ser resolvidas internamente contrasta com a postura adotada pelos próprios irmãos, que passaram a criticá-la publicamente desde o início da crise.

O novo episódio ocorre em meio ao reforço do esquema de segurança da ex-primeira-dama. Como mostrou O GLOBO, a equipe responsável por sua proteção ampliou o efetivo, revisou protocolos e passou a monitorar com mais rigor a repercussão de discursos públicos após identificar uma escalada dos ataques virtuais dirigidos a Michelle e avaliar que esse ambiente pode estimular episódios de hostilidade fora das redes sociais. Integrantes da equipe afirmam que o aumento das ofensas coincidiu com o agravamento da crise entre ela e Flávio.

Apesar das novas críticas, Michelle pretende manter sua estratégia. Segundo aliados, ela continuará afastada da campanha presidencial de Flávio e deve concentrar sua agenda política no Distrito Federal. A expectativa é que a ex-primeira-dama anuncie apenas no dia 5 de agosto, último dia do prazo das convenções partidárias, se disputará uma vaga ao Senado pelo DF. Ela já decidiu não participar da convenção nacional do PL, no próximo sábado, em São Paulo, que oficializará a candidatura presidencial do enteado, e deve comparecer apenas ao evento da legenda na capital federal, onde pretende definir seu futuro político.

A fala de Eduardo ocorre quando a direção do PL tenta demonstrar que a crise está superada. Na terça-feira, após reunião com Flávio Bolsonaro e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o coordenador da campanha presidencial, senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que Michelle continua convidada para a convenção nacional e reiterou que o partido mantém interesse em sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.

— Michelle foi convidada. Será um prazer recebê-la. Até agora ela é candidata ao Senado. O partido tem interesse na candidatura dela. É um quadro extremamente importante para nós, com relevância não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil — afirmou.

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