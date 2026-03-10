A- A+

POLÍTICA Crítica nas redes sociais motivou cancelamento de filiação de Dado Dolabella do MDB Presidente do partido no Rio divulgou nota em seu Instagram, nesta segunda-feira, informando a decisão

O presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Rio de Janeiro, Washington Reis, afirmou que a repercussão negativa nas redes sociais foi decisiva para cancelar a filiação e pré-candidatura a deputado federal do ator Dado Dolabella.

Em publicação no Instagram na segunda-feira (9), apenas cinco dias após o artista ter sido filiado, o ex-prefeito de Duque de Caxias anunciou a decisão do partido de voltar atrás.

"Eu e o Baleia (Rossi, presidente nacional do MDB) monitoramos as redes e ficamos surpresos com a reação. O MDB é um partido democrático e que busca ampliar cada vez mais a participação das mulheres na política. Entrar nessa polêmica não faria sentido para nós. Recebemos muitas reclamações. Foi unânime", disse.

Reis afirmou ainda que não conhecia Dolabella e que o ator foi apresentado ao partido pelo pastor Joel Machado durante o período de filiações partidárias. O presidente regional da sigla disse que não tinha conhecimento do histórico de agressões a mulheres envolvendo o artista.

"Eu não o conhecia. Durante a janela de filiação, fui com o pastor Joel Machado, e ele comentou que o Dado queria ser candidato a deputado federal. Eu disse que havia vaga. Eu não acompanho esse tipo de questão; o candidato não precisa me prestar contas de processos, quem faz esse controle é a Justiça Eleitoral. Um cara novo, cheio de vontade de fazer política e com nome conhecido na mídia soma bastante", afirmou.

O dirigente contou que após passar o fim de semana acompanhando a reação nas redes sociais ao lado de Baleia Rossi, ambos decidiram rever a decisão. Mesmo assim, Reis afirmou que não se arrependeu de ter anunciado a filiação:

"Meu papel é fazer o partido crescer e dar oportunidade às pessoas, mas também ter consciência e autoridade para corrigir a rota quando necessário".

Por outro lado, Reis contou que Dolabella não recebeu bem a decisão, mas disse que a medida levou em conta o respeito às mulheres. Ao final, desejou sucesso ao ator na busca por outra legenda.

"Ninguém aceita bem, né? Ele, inclusive, deve estar com raiva de mim, mas não estou aqui para agradar a todos. Espero que ele encontre outro partido e desejo sucesso", afirmou.

