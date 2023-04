A- A+

RIO DE JANEIRO Crivella é condenado a oito anos de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral A decisão em primeira instância se refere à chapa do então candidato à reeleição à prefeitura do Rio. A defesa do atual deputado federal disse que vai recorrer

A chapa do então candidato à reeleição à prefeitura do Rio Marcelo Crivella (Republicanos) foi condenada pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico no pleito de 2020, quando foi derrotado no segundo turno.

A decisão da juíza eleitoral Márcia Santos Capanema de Souza, da 23ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, determina a inelegibilidade de Crivella por oito anos, por ter sido "beneficiário direto do abuso de poder econômico". Além dele, a sua então candidata a vice, a tenente-coronel do Exército Andréa Firmo, também está inelegível pelo mesmo prazo.

Atualmente, o ex-prefeito ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, e a decisão da magistrada também o penaliza com a cassação do mandato; sua defesa informou que irá recorrer à decisão, além de frisar que a sentença não tem efeito imediato.

A ação foi proposta pelo atual prefeito Eduardo Paes (atualmente no PSD) — que derrotou Crivella no pleito de 2020 — e pela sua coligação, composta pelo seu então partido (Democratas), além de Cidadania, DC, PV, PSDB, Avante e PL.

Através das redes sociais, nesta quinta-feira, Paes comemorou:

"Aqui se faz, aqui se paga! Mentir e espalhar fake news é crime!", exclamou o atual prefeito. "Demora mas vem! Mentirosos, se preparem porque eu sou teimoso. Vou até o fim para a verdade ser restabelecida!"



De acordo com a decisão, panfletos foram distribuídos pela chapa de Marcelo Crivella definindo Eduardo Paes como apoiador da legalização das drogas, do aborto e da chamada "ideologia de gênero" nas escolas.

Além de Crivella, sua vice na chapa de 2020, Andréa Firmo, foi condenada a devolver aos cofres públicos o valor referente à confecção de um milhão e quinhentos mil panfletos "que continham informações inverídicas" sobre Paes, em "ressarcimento integral e atualizado". À época, o custo foi de R$ 42.499,50.

Veja também

brasil Líder de "superbloco" admite dificuldades com o governo e diz que apoio vai depender das pautas