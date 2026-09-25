Sex, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta25/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

CSMPF forma maioria para manter Gonet no caso Master

Conselheiros ainda decidem sobre abertura de investigação

Reportar Erro
Até o momento, seis conselheiros votaram pela permanência de Gonet na condução das investigações.Até o momento, seis conselheiros votaram pela permanência de Gonet na condução das investigações. - Foto: Antonio Augusto/STF

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) formou nesta sexta-feira (25) maioria de votos para manter procurador-geral da República, Paulo Gonet, na condução das investigações que envolvem o Banco Master. 

O colegiado analisa uma representação apresentada por deputados do Partido Novo que pede o afastamento de Gonet das investigações e a apuração de sua atuação no caso.

Leia também

• Ministro Edson Fachin aciona PGR para avaliar pedidos em investigação do Master

• Relator diz não haver 'amizade íntima' entre Gonet e Vorcaro e pede que não se investigue o PGR

• Fachin determina parecer da PGR sobre afastamento do Andrei Rodrigues da PF

Até o momento, seis conselheiros votaram pela permanência de Gonet na condução das investigações.

Os conselheiros ainda vão deliberar sobre a abertura de uma investigação contra o procurador. Nesse ponto, o placar está em 3 a 3. 

A sessão continua para a tomada dos demais votos. 

Gonet foi citado em conversas encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso e teve seu aparelho apreendido.

As mensagens vieram a público após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo de parte dos documentos relacionados ao caso Master. 

“Na semana passada, o jornal O Globo publicou uma foto em que Gonet aparece fumando charuto ao lado de Vorcaro e de outras pessoas ligadas ao ex-banqueiro, durante um evento jurídico promovido pelo Master em abril de 2024, em Londres.

Após a divulgação das mensagens e da fotografia, Gonet negou ter proximidade com Vorcaro e disse que sua interação com ele ocorreu de forma "brevíssima e banal".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter