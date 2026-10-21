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CASO MASTER Cunhado de Vorcaro presta depoimento nesta quarta-feira Homem de confiança do banqueiro, ele é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã de Vorcaro, e também atua como advogado e pastor

O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, presta depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira na investigação envolvendo as fraudes financeiras do Banco Master. Homem de confiança do banqueiro, ele é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã de Vorcaro, e também atua como advogado e pastor. Ele está preso e o depoimento será às 14 horas, por videoconferência.

Um dos integrantes do grupo de WhatsApp intitulado “A Turma”, Zettel era responsável por operacionalizar pagamentos de Vorcaro. O grupo era usado para realizar atividades de vigilância, coleta de informações e intimidação de pessoas consideradas adversárias do grupo ligado ao Banco Master.

Segundo a investigação da Polícia Federal, o grupo era coordenado por Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, identificado nas comunicações como "Felipe Mourão" e apelidado de "Sicário", responsável por organizar uma estrutura dedicada ao monitoramento de pessoas e obtenção de informações sensíveis.

Como O Globo mostrou em março, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou que Zettel movimentou em sete meses R$ 99,2 milhões, montante "incompatível com a capacidade financeira". O volume representa, em média, R$ 14,1 milhões em transações a cada 30 dias, valor mais de duzentas vezes superior à renda de R$ 66 mil mensais declarada por ele.

O relatório mapeou R$ 49,9 milhões que entraram na conta e R$ 49,3 milhões em débitos entre junho de 2021 e janeiro de 2022. O órgão afirma ainda que o perfil da movimentação indica que a conta "aparentemente" foi usada para o "trânsito de recursos de terceiros". O mecanismo reforça, segundo investigadores, a suspeita sobre a atuação de Zettel como operador financeiro de Vorcaro.

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