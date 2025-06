A- A+

Rio de Janeiro Cúpula do Brics no Rio terá esquema de segurança com GLO, diz secretário Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica passam a ter poder de polícia durante tempo de operação definido em ordem assinada pelo presidente da República

Para a Cúpula dos Brics na cidade do Rio de Janeiro será decretada uma Operação de Garantia de Lei e da Ordem (GLO), adiantou o secretário de Segurança do estado, Victor Santos, nesta segunda-feira (30). A reunião — que contará com representantes dos 11 países membros permanente, como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e 10 nações parceiras — será realizada na cidade nos dias 6 e 7 de julho. O calendário de atividades, no entanto, já teve início nesta segunda-feira.

O governo estadual solicitou ao Governo Federal a GLO entre os dias 2 (próxima quarta-feira) a 9 de julho. A decisão ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. A confirmação foi adiantada pelo secretário ao RJTV, da TV Globo, no início da tarde desta segunda-feira.

A GLO é executada por militares (Exército, Marinha e Aeronáutica) a partir de ordem assinada pelo presidente da República. Nela é concedido poder de polícia aos militares durante o tempo determinado na publicação.

Victor Santos adiantou que, ao todo, 17 mil agentes do estado do RJ vão cuidar da segurança do evento. O esquema seguirá os moldes do que foi implantado durante o G20, em novembro do ano passado.

— Vai ser um momento de tranquilidade, até porque toda força policial e, obviamente, as Forças Armadas, vão estar garantindo essa tranquilidade das pessoas que eventualmente vão participar, os chefes de Estado e do Governo que vêm ao Rio de Janeiro para as reuniões. Então, desde o receptivo nos aeroportos, o translado até o local de hospedagem, que basicamente vai ser na Zona Sul, e os locais das reuniões que serão basicamente no Centro do Rio de Janeiro — afirmou o secretário ao RJTV.

A cidade terá uma série de mudanças em sua rotina, em especial nas áreas onde estarão concentrados os eventos e a hospedagem das delegações participantes, como na Zona Sul e na Zona Portuária. O esquema especial inclui, entre outros, bloqueios ao trânsito, inclusive temporários nas principais vias expressas.



A Prefeitura do Rio decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (4) e feriado na segunda (7), numa tentativa de reduzir os deslocamentos da população. Haverá proibição de estacionamento, como na orla de Copacabana, e suspensão da área de lazer na Zona Sul e no Aterro.

— Vai ter um efetivo muito grande nas ruas. Só as forças de segurança são mais de 17 mil agentes, entre policiais militares e civis, reforço nas delegacias, as principais vias de acesso a esses locais vão estar com bastante policiais e, obviamente, todo o aparato tecnológico vão estar funcionando para garantir toda a tranquilidade durante este período — disse Victor Santos, ao RJTV, sobre o reforço na segurança.

