Qua, 03 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CRIME ORGANIZADO

Cúpula do Ministério da Justiça vê "vitória" em relatório do projeto Antifacção

Senador Alessandro Vieira apresentou hoje o relatório final; expectativa é que ele seja votado na CCJ

Reportar Erro
O relator do PL Antifacção, senador Alessandro Vieira (MDB-SE) O relator do PL Antifacção, senador Alessandro Vieira (MDB-SE)  - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A cúpula do Ministério da Justiça considerou o relatório do PL Antifacção, apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), como uma “grande vitória” por retomar ideias do projeto original e “inovar” na captação de mais recursos para o combate ao crime. Vieira voltou a criar o tipo penal de facção criminosa, inserindo-o na Lei de Organizações Criminosas, conforme havia sido proposto originalmente pelo governo.

O senador também criou um novo imposto sobre casas de apostas, com potencial de gerar até R$ 30 bilhões ao ano destinados a operações de inteligência, presídios federais e forças integradas de segurança.

— O relatório ficou excelente. Ela retoma o eixo no marco normativo correto, que é a mudança na Lei de Organização Criminosa. É uma grande vitória para o Projeto Antifacção. Não prosperou aquela proposta contra o governo federal, a questão dos fundos foi corrigido, a questão do terrorismo caiu por terra. Ele aprimora determinados conceitos, mas coloca adequadamente na Lei da Organização Criminosa — afirmou o secretário executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto.

O secretário de Assuntos Legislativos, Marivaldo Pereira, também elogiou as mudanças propostas por Vieira e a novidade do imposto sobre casas de apostas.

— Ele inova ao trazer mais recursos no combate a organizações criminosas.De um modo geral, ele traz novos instrumentos de investigação, cria o tipo específico de facção. Ele vem na linha do governo federal que é fortalecer a atuação da Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União de forma coordenada com os Estados. Nesse sentido, vemos com bons olhos — afirmou ele.

Segundo os integrantes da pasta, o grande desafio agora é aprovar o texto no Senado.

A expectativa é que o substitutivo seja votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira, antes de seguir ao plenário.

Financiamento do combate ao crime
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Facções
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

  1. Extingue esses dois tipos penais.
  2. Cria o crime de facção criminosa (15 a 30 anos), dentro da lei das organizações criminosas
  3. Equipara milícias a facções.

Tribunal do Júri
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Aumento de penas
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Progressão de regime e execução penal
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Confisco de bens e ação civil
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Auxílio-reclusão e voto
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Armas e fronteiras
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Audiência de custódia
Como veio da Câmara:

Com o relatório de Vieira:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter