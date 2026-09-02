Qua, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta02/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Cury defende fim da reeleição e mandato de 8 anos para ministros do STF

Segundo o candidato, a alteração exigiria uma mudança na Constituição

Reportar Erro
Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos, cresce em duas pesquisas e aparece em 3&ordm; lugar na corrida presidencialCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos, cresce em duas pesquisas e aparece em 3º lugar na corrida presidencial - Foto: Avante/Divulgação

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) defendeu nesta quarta-feira, 2, o fim da reeleição e propôs estabelecer mandato de oito anos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em substituição à atual vitaliciedade. A declaração foi dada durante entrevista ao SaladaCast.

"Eu sou contra a reeleição. Nós teríamos que ter um mandato e ir embora para nunca mais voltar", afirmou. Na sequência, Cury disse que tem discutido com juristas uma mudança no modelo do Supremo. "Oito anos e ir embora, terminar a vitaliciedade e vão embora. Assim como um senador fica oito anos, também um ministro do Supremo Tribunal Federal."

Segundo o candidato, a alteração exigiria uma mudança na Constituição. Cury afirmou que a limitação do mandato permitiria renovação periódica da Corte e criticou ministros que, na avaliação dele, tentam "legislar" em vez de atuar apenas como guardiões da Constituição.

Leia também

• Renan Santos diz que Augusto Cury terá que explicar seu crescimento nas pesquisas

• Cury tem 24% entre eleitores independentes, à frente de Lula (21%) e Flávio (9%), diz Quaest

• Quaest mostra Lula e Flávio empatados no 2º turno; no 1º turno, Cury assume 3º lugar

Questionado depois sobre as revelações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e ministros do STF, Cury repetiu que nenhuma autoridade deve estar livre de investigação.

"Se há suspeita, tem de ser investigado, seja qual for. O presidente, ministros, congressistas e também ministro do STJ, do STF ou qualquer outro cargo", disse. "Se provar que houve culpa, tem de ser condenado. Se provar que não houve culpa, está isento."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter