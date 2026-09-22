Cury diz que Lula ignora 'personalismo' como problema da América Latina
Segundo o candidato, o presidencialismo favorece a perpetuação de líderes no poder e estimula movimentos políticos centrados em figuras individuais
O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) afirmou nesta terça-feira (22) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não entende que o maior problema da América Latina é o "personalismo gerado pelo presidencialismo". A declaração foi dada durante sabatina da Veja.
"O que Lula não entende é que o maior problema da América Latina é o personalismo gerado pelo presidencialismo", afirmou Cury.
Segundo o candidato, o presidencialismo favorece a perpetuação de líderes no poder e estimula movimentos políticos centrados em figuras individuais. Cury disse que esse personalismo "gerou o peronismo, gerou o chavismo, gerou lá atrás no Brasil o varguismo e está gerando o bolsonarismo e o lulismo".
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Na avaliação dele, a fidelidade excessiva aos líderes políticos também reduz a capacidade de crítica dentro desses próprios movimentos. "Os piores inimigos de Bolsonaro não são os lulistas, são os bolsonaristas, que não o criticam", disse.
Cury fez a mesma avaliação em relação ao presidente. "E os piores inimigos de Lula são os lulistas, não são os bolsonaristas", afirmou.
Para o candidato, quando um grupo político deixa de criticar sua própria liderança, passa a tratá-la como uma figura acima de questionamentos. "Se você não critica, você endeusa", afirmou.