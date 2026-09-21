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Eleições 2026 Cury: Queremos que pequenos empreendedores tenham carga tributária menor Segundo ele, uma política de maior responsabilidade fiscal permitiria reduzir juros e, consequentemente, a necessidade de arrecadação

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) afirmou nesta segunda-feira (21) que pretende reduzir a carga tributária sobre pequenos empreendedores e disse que uma possibilidade seria dividir a atuação do BNDES entre grandes empresas e microempresas.

"Podemos dividir o BNDES em dois: o da grande empresa e o da microempresa", afirmou durante debate promovido pelo Flow.

Cury também disse que pretende buscar formas de aliviar a tributação sobre pequenos negócios. "Nós queremos que os pequenos empreendedores possam ter uma carga menor e, assim, consequentemente, estejam muito menos asfixiados no seu negócio", declarou.

O candidato relacionou a proposta à implementação da CBS e do IBS e afirmou que a carga tributária brasileira é elevada. Segundo ele, uma política de maior responsabilidade fiscal permitiria reduzir juros e, consequentemente, a necessidade de arrecadação.

Em sua resposta, Cury criticou a política econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o nível dos juros penaliza famílias endividadas e favorece o sistema financeiro. "O Lula fala que é pai dos pobres, mas, na verdade, ele tem sido pai da pobreza, porque mantém os pobres na pobreza", disse.

"Um país responsável fiscalmente, um país que gasta muito menos do que arrecada, é um país que certamente vai poder cobrar menos impostos", afirmou.

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