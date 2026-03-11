A- A+

Política Dado Dolabella critica ala feminista do MDB em vídeo após ter filiação cancelada Na gravação, o artista afirma que estava oficializando sua desfiliação do partido e diz que tomou a decisão após refletir sobre posicionamentos defendidos dentro da sigla

O ator Dado Dolabella publicou um vídeo nas redes sociais após o MDB cancelar sua filiação ao diretório da legenda no Rio de Janeiro.

Na gravação, o artista afirma que estava oficializando sua desfiliação do partido e diz que tomou a decisão após refletir sobre posicionamentos defendidos dentro da sigla.

"Essa decisão foi tomada depois de refletir sobre posições que vêm sendo defendidas dentro do partido. Especialmente no âmbito da bancada feminista, que hoje não se alinham (sic) com os princípios que orientam a minha atuação pública", declarou.

Decisão do MDB

O cancelamento da filiação foi comunicado em nota assinada pelo presidente nacional do partido, Baleia Rossi, e pelo presidente estadual da legenda no Rio de Janeiro, Washington Reis.

Segundo o documento, a decisão foi considerada uma vitória de integrantes da sigla que haviam se manifestado contra a filiação do ator, especialmente mulheres do partido.

A nota afirma ainda que a medida está alinhada ao histórico do MDB de dar voz às mulheres e ampliar a participação feminina. O partido destaca ser o único a prever em estatuto a presença de mulheres em todos os diretórios e afirma que foi a legenda que mais elegeu mulheres no País na última eleição.

MDB cancela filiação de Dado Dolabella

O texto também menciona que o MDB mantém, desde 1973, uma seção feminina que atualmente integra a Executiva Nacional da sigla.

Histórico de acusações

O nome de Dado Dolabella já esteve envolvido em episódios relacionados a acusações de agressão. O ator manteve um relacionamento com a atriz Luana Piovani, encerrado em 2008. Naquele ano, ela registrou uma queixa por agressão contra o ator, que passou a responder a um processo penal.

Em julho de 2013, o caso foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após investigação.

Mais recentemente, em outubro do ano passado, a modelo e empresária Marcela Tomaszewski, ex-namorada do ator, o acusou de agressão física e psicológica. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Dolabella também já respondeu a outras acusações relacionadas a agressão, desacato e pensão alimentícia. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, o ator afirmou que já pediu desculpas a Luana Piovani pelo episódio ocorrido durante o relacionamento.



