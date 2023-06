Damares afirma que votará contra indicação de Zanin ao STF: "O que me resta é orar"

A- A+

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou neste sábado (10) que votará contra a nomeação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a ex-ministra do governo de Jair Bolsonaro (PL), a indicação do advogado pessoal do presidente Lula (PT) fere o princípio constitucional de impessoalidade e que, por isso, não apoiará o candidato à vaga deixada por Ricardo Lewandowski na Corte.

— Nem tentem falar comigo sobre a indicação do Dr. Zanin para o STF. Que fique claro desde já que meu voto será não e nada, nem ninguém, me fará mudar! Por favor, não insistam — disse a senadora.

Damares afirma ainda que só receberá Zanin de forma protocolar caso o seu partido, o Republicanos, solicite. Sobre a nomeação, a senadora afirma que só lhe cabe rezar:

— Pressupondo que o presidente da República tenha a maioria dos votos no Senado, o que possivelmente dará ao indicado a vitória, o que me resta, doravante, é orar para que Dr. Zanin nos surpreenda e se torne um juiz justo e imparcial.

Após ter sido indicado pelo presidente Lula, Zanin aguarda sua sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal. Dos atuais 26 titulares do colegiado, 14 disseram ao GLOBO que vão votar a favor da nomeação, incluindo integrantes da oposição, e apenas 5, contra, o que já garante a maioria.

Posteriormente, independentemente do parecer da CCJ, o advogado deve alcançar maioria absoluta (no mínimo 42 votos) no plenário da Casa.

