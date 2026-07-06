A- A+

Brasil Damares agradece apoio de Marina Silva e cita admiração: 'Somos irmãs em Cristo' "Estamos hoje em lados opostos na política, mas todos sabem que no passado já estivemos do mesmo lado, juntas, lutando por um Brasil melhor", afirmou a senadora do Republicanos-DF

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) agradeceu à deputada federal Marina Silva (Rede-SP), ex-ministra do Meio Ambiente, pela manifestação pública de apoio após relatar ter sofrido ameaças e ataques misóginos.

Ela destacou manter respeito por Marina e elogiou sua iniciativa de manifestar apoio publicamente a alguém do outro lado da disputa política, afirmando que as palavras de solidariedade "emocionaram e aqueceram seu coração."

"Estamos hoje em lados opostos na política, mas todos sabem que no passado já estivemos do mesmo lado, juntas, lutando por um Brasil melhor. E todos também sabem que tenho carinho e admiração pela senhora e que somos irmãs em Cristo", afirmou. "Obrigada pela mensagem e parabéns pela coragem, que sempre foi sua marca, de fazer esta manifestação de solidariedade de forma pública", concluiu.

Na última sexta-feira, 3, Marina prestou solidariedade à senadora em uma publicação no X. A ex-ministra afirmou que nenhuma mulher deve ser atacada ou constrangida por questões de gênero e que episódios de violência política atingem todas as mulheres que ocupam espaços públicos. "Quando uma mulher na vida pública é alvo de agressões e tentativas de silenciamento, todas nós somos atingidas", escreveu.

Essa semana, a Câmara dos Deputados vota o PL 896/2023, o projeto que trata da misoginia, o ódio contra a mulher. Se aprovado, esse crime passa a ter o mesmo peso do racismo: quem praticar não vai poder pagar fiança para sair da cadeia, e o processo não prescreve, ou seja, nunca… pic.twitter.com/57PvnS48yz — Marina Silva (@MarinaSilva) July 2, 2026

Damares se tornou alvo de ataques de amigos e conselheiros do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, com as principais agressões sendo orquestradas nas redes pelos blogueiros Oswaldo Eustáquio e Paulo Figueiredo. Durante reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado na quarta-feira, 1º, ela afirmou ter sido chamada de "leviana", "vagabunda" e "adúltera".

A artilharia dos amigos de Flávio se voltou para a senadora depois que ela deixou de ir a uma reunião de Flávio com lideranças femininas e defendeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que gravou vídeo relatando ter sido "humilhada" pelo enteado.

Depois do embate com Damares, Paulo Figueiredo ainda expandiu os alvos dos ataques em uma live no dia 25. O bolsonarista afirmou que mulheres "votam muito mal", especialmente as solteiras, já que as casadas "geralmente acompanhariam o voto dos maridos."

A declaração foi comentada por Damares na reunião da Comissão de Direitos Humanos do Senado. "Chegaram ao absurdo esta semana de colocar em dúvida se a mulher tem capacidade de votar, se a gente sabe escolher ou se merece ser escolhida", disse.

Veja também