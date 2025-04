Damares Alves diz que Galípolo é um presidente do BC respeitado e que tem carinho dos senadores

A- A+

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disse ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que ele tem passado por uma "onda de azar", durante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre as apostas virtuais, mais conhecidas por Bets. "Na verdade, a nação está numa maré de azar muito grande. E isso me preocupa muito", afirmou.

A congressista fez uma crítica ao que seria a necessidade de a economia depender das bets para ter alguma movimentação. "Uma nação que precisa do azar para gerar a economia nós temos muita preocupação com essa nação", considerou, acrescentando que há emissoras de rádio e tevê que também recebem com publicidade dos jogos. "Inclusive, há instituições estão aqui hoje."

Damares disse que enviará ao presidente do BC por escrito os questionamentos sobre o tema. "Gabriel é um presidente respeitado e tem o carinho de todos os senadores, eu preciso registrar isso. Doutor Gabriel, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas eu queria pedir permissão para enviar por escrito."

De acordo com o estudo especial do BC "Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores", publicado no ano passado, as famílias de baixa renda são as mais prejudicadas pela atividade das apostas esportivas. "É razoável supor que o apelo comercial do enriquecimento por meio de apostas seja mais atraente para quem está em situação de vulnerabilidade financeira", considerou acrescentando que o BC está atento ao tema e precisa ainda de mais dados e tempo para avaliar com maior robustez suas implicações para a economia, a estabilidade financeira e o bem-estar financeiro da população.

