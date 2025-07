Damares Alves: Medidas contra Bolsonaro são injustas, mas não estou surpresa

A- A+

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), afirmou hoje considerar injustas as medidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizadas nesta sexta-feira, 18.



"São injustas as medidas impostas, mas não estou surpresa. É assim que a esquerda persegue inimigos: se escondem atrás de tribunais, sentenças e seus magistrados", disse ao Broadcast Político.



A senadora afirmou que aliados a Bolsonaro têm mantido conversas nos grupos virtuais e tentarão se reunir ainda hoje para debater os impactos da operação da Polícia Federal que teve Bolsonaro como alvo. Damares disse ainda se preocupar com Michelle Bolsonaro, mulher do ex-presidente e sua amiga.





"Ela é mãe. Imagine você, como uma mãe, se sente quando a polícia chega em casa e invade? Pense nela como mãe e como esposa", afirmou.

