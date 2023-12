A- A+

Saúde Damares Alves recebe alta após ser internada em Brasília com herpes-zóster Ex-ministra de Bolsonaro apresentou quadro de paralisia facial

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) recebeu alta hospitalar neste sábado (9), em Brasília. Ela estava internada desde a última quinta-feira (7), no hospital DF Star, com um quadro de paralisia facial, após uma recaída devido ao vírus varicela zoster. O vírus é o causador da doença herpes zoster ou cobreiro, e da catapora. A parlamentar trata do vírus há pelo menos nove meses.

"Damares Alves dará continuidade ao tratamento medicamentoso em casa. A senadora foi liberada pelos médicos para dar continuidade às suas atividades normalmente", destacou nota oficial compartilhada nas redes sociais da parlamentar.

Em março, após ser fotografada usando máscara pelos corredores do Senado Federal, Damares compartilhou um relato dando maiores detalhes sobre sua condição:

— Minha infecção ocorreu no ouvido, caso raro, e causou uma paralisia facial. Fiquei internada alguns dias. Estou bem e trabalhando, mas não preciso explicar o quanto é constrangedor para uma mulher passar por isso. Faço tratamento para amenizar a situação — disse a senadora.

O que é a herpes-zóster?

É uma infecção causada pela reativação do vírus varicela-zóster, o mesmo que causa a varicela, também conhecida como catapora. Esse vírus tem a característica de ficar “adormecido” em algumas regiões do corpo, como os gânglios e nervos, podendo “despertar” anos depois.

Cerca de 30% dos que tiveram catapora passam por isso. Fatores que diminuem a imunidade facilitam a reativação do microrganismo, deflagrando a doença, como forte estresse, câncer e outras infecções, como HIV e Covid-19. Ela costuma se manifestar depois dos 50 anos de idade.

Na maioria das vezes, os sintomas desaparecem em dias. Mas em alguns casos, o cenário pode se agravar, podendo afetar a visão e a saúde mental. As complicações também incluem disseminação do vírus pelo corpo e o comprometimento de movimentos, podendo causar paralisia do nervos cranianos, meningite, úlcera, hepatite e derrame cerebral.

O que causa a herpes-zóster?

O vírus pode ser ativado pelo sistema, na maioria das vezes, por conta da baixa imunidade corporal. O que pode ser consequência de estresse, infecções virais, idade avançada, doenças crônicas, como diabetes, e o uso de determinados remédios como os quimioterápicos, corticoides e imunossupressores.

