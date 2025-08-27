A- A+

doença Damares Alves revela diagnóstico de câncer: "Estou no meu limite físico" Senadora anunciou em sessão no Senado que está enfrentando o tratamento contra a doença

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou nesta quarta-feira (27) que foi diagnosticada com câncer de mama. O anúncio foi feito durante reunião da Comissão de Direitos Humanos no Senado, quando a parlamentar encerrou sua participação afirmando não se sentir bem.

“Há um mês fui diagnosticada com câncer e estou no enfrentamento da doença. Estou no meu limite físico”, declarou.

Pouco antes, em fala na Comissão de Assuntos Sociais, Damares já havia mencionado pela primeira vez o diagnóstico. Segundo ela, a confirmação da doença ocorreu em 18 de julho. Em menos de três semanas, concluiu todos os exames necessários e passou por cirurgia. “Com cinco dias de operada, já estava trabalhando”, afirmou.

Em suas redes sociais, a senadora reforçou que o tratamento é contra o câncer de mama. Apesar das limitações físicas, Damares disse que pretende continuar atuando no Senado.

