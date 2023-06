Damares diz que Zanin 'lhe despertou muita empatia', mas votará contra indicação de advogado de Lula

A- A+

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou, nesta quinta-feira (15), que o indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, "lhe despertou muita empatia". A parlamentar esteve com o advogado em almoço na Assembleia de Deus de Madureira, na Asa Sul, em Brasília, nesta quarta-feira. Ao GLOBO, a senadora disse que o evento foi importante para que pudesse conhecer Zanin, mas que votará contra sua indicação.

"A reunião foi importante para que eu o conhecesse, para que ele também me conhecesse e um pouco de minhas causas. Gostei dele", disse Damares Alves.

De acordo com a senadora, a reunião lhe fez refletir sobre as críticas que havia feito sobre o indicado. Na semana passada, Damares havia fechado às portas e dito que só receberia Zanin caso o Republicanos solicitasse:

"A reunião está me levando a uma reflexão do meu discurso sobre ele, eu estava muito incisiva em minhas críticas. Eu tinha dúvidas sobre o conhecimento jurídico dele e o preparo para o cargo, isso ontem mudou. Ele também me despertou muita empatia, mas ainda mantenho meu entendimento sobre o princípio da impessoalidade e mantenho meu voto", afirmou.

O voto ao qual se refere é a declaração que deu anteriormente. Em nota à imprensa, a ex-ministra de Jair Bolsonaro (PL) havia dito que votaria contra a indicação e que "nada, nem ninguém" a faria mudar de opinião.

Após ter sido indicado pelo presidente Lula, Zanin será sabatinado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal no próximo dia 21. Posteriormente, independentemente do parecer da CCJ, o advogado deve alcançar maioria absoluta (no mínimo 42 votos) no plenário da Casa.

