Damares pede desculpa por não ter visitado Torres na prisão

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) usou seu tempo de fala na CPI do 8 de Janeiro para elogiar o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que depõe na comissão. A parlamentar chamou Torres de amigo e pediu desculpa por não ter o visitado durante o período que ficou preso.

"Não fui te visitar uma única vez, inclusive quando pedimos coletivamente, não deu tempo, não fui na primeira visita para não trazer para essa comissão, para qualquer processo investigatório, dúvidas de que estávamos combinando alguma coisa, falando por trás. Me perdoa, ministro, mas eu vou te abraçar hoje, vou no intervalo te dar um abraço".

Torres também foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ficou preso por cerca de quatro meses por suspeita de omissão nos ataques golpistas do 8 de janeiro. Assim como Torres, Damares foi ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro. O suplente dela no Senado é Manoel Arruda, presidente do União Brasil do DF e aliado próximo de Torres.

"O senhor foi um herói enquanto ministro da Justiça. Seria com certeza o melhor secretário de Segurança do Distrito Federal. Que Deus te abençoe. Preciso dizer uma coisa. Não consegui te visitar, você não sabe o quanto foi difícil para mim não poder te visitar. Eu não tinha em você um companheiro, tinha um amigo, um homem comprometido com as crianças", afirmou a senadora.

