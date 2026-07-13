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Eleições 2026 Damares reclama de aliados de Flávio e diz para 'exército da direita parar de atacar seus soldados' Senadora também se queixou de críticas a Michelle, que brigou publicamente com Flávio

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das principais aliadas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, reclamou nesta segunda-feira de críticas que tem recebido de aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência.

Segundo registrado pelo portal Metrópoles no domingo, Damares disse que não daria novas contribuições para o plano de governo de Flávio e que só o auxiliaria após uma eventual vitória do senador. No discurso desta segunda, a senadora declarou que isso não significa rompimento com Flávio e que o senador do PL é seu pré-candidato a presidente.

— Eu queria dizer para esse exército da direita: parem de atacar os seus soldados. Não é dessa forma que vocês vão mostrar para o Brasil que é muito bom ser conservador. Não. Tem muita gente rejeitando a nossa proposta, porque estão dizendo: é isso que é ser conservador? Atacar seu próprio soldado, atacar seu próprio exército? — disse em discurso durante sessão do Senado.

— E eu estou apanhando, porque eu supostamente abandonei o candidato da direita. Bem, a direita tem mais de um pré-candidato agora. A direita não tem só um pré-candidato, tem mais de um, mas o pré-candidato indicado pelo ex-presidente Bolsonaro é o Flávio. Eu sou uma bolsonarista e o Flávio Bolsonaro ainda é o meu pré-candidato. Ele é o indicado pelo (ex-)presidente Bolsonaro e eu sou do time.

Ao falar sobre o assunto, Damares disse ser alvo de ataques orquestrados e financiados, sem apontar responsáveis.

— A quem interessa essa fragilidade da direita? Será que tem dinheiro envolvido nesses ataques todos? Quanto a mim, eu tenho uma dúvida: todas as vezes em que eu vou avançar num projeto de lei contra a pedofilia, eu sou atacada; a indústria se mobiliza em me atacar para me desacreditar. A mim, eu tenho algumas suspeitas. Agora, e os demais da direita que são atacados o tempo todo? Quem está por trás dessa campanha difamatória contra os soldados da direita?

A ex-ministra da pasta dos Direitos Humanos de Jair Bolsonaro havia sido convidada para as discussões sobre a área de direitos humanos do plano de governo.

Damares ainda comentou sobre a crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Ela declarou que o anúncio da criação do grupo Imparáveis, de mulheres na política ligadas à ex-primeira-dama, não significa a articulação para tirar mulheres do PL.

— Estão dizendo que ela criou um novo partido, que ela criou um novo movimento, que ela quer destruir o Flávio... Gente, conheçam antes de falar. A Michele tem inúmeros grupos de fã-clubes e os ex-assessores montaram mais um, chamado Imparáveis. Que loucura! Que momento difícil nós estamos vivendo no Brasil.

No dia 24 de junho, Michelle publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio. Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.

Procurada pelo GLOBO, Damares reforçou que não vai participar do plano de governo de Flávio, mas negou que isso signifique rompimento com o pré-candidato.

— A parte escrita está pronta. Só vão precisar de parte escrita novamente no governo de transição para se escrever a MP (Medida Provisória) da estrutura de governo. Agora é hora de se pedir voto, de correr rua, de fazer evento, de fazer mesmo campanha.

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