visita Damares visita Bolsonaro em prisão domiciliar e diz que ex-presidente está "tentando" ficar bem Encontro ocorre um dia antes do julgamento da ação penal da trama golpista

A senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) visitou na manhã desta segunda-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar.

O encontro ocorre um dia antes do início do julgamento da ação penal da trama golpista e após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou regras para a detenção e o monitoramento de Bolsonaro, incluindo a possibilidade de revista de veículos de visitantes.

Damares descreveu o encontro como tranquilo.

— Bolsonaro está sereno, firme, se alimentando. Foi bom ver meu presidente. Foi o melhor presente que recebi — afirmou.

Ela acrescentou que conversou com Bolsonaro sobre seu estado de saúde.

— Falamos do soluço. Está se alimentando, tomando muito líquidos. Está tentando ficar bem. Depois que tiver julgamento, acho que Moraes vai flexibilizar as visitas — declarou.

Damares reforçou que visitou Bolsonaro como amiga e pastora do ex-presidente e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com quem mantém proximidade há anos. Ela esteve no condomínio entre 11h30 e 13h.

— Fui como amiga, pastora, sou próxima deles há anos. Ele queria muito me ver por conta do câncer, também está preocupado comigo — afirmou.

Segundo Damares, o carro em que estava não passou por revista porque ficou estacionado na garagem do local. A senadora relatou que entrou discretamente no condomínio, evitando chamar atenção.

— Eu saltei na porta da casa, meu carro não entrou na garagem. Quando acabou, meu motorista me buscou — disse ao GLOBO.

A senadora afirma que os dois oraram juntos, um dia antes do início do julgamento. A visita ocorreu em meio ao cumprimento das medidas determinadas pelo STF, que estabeleceu regras de monitoramento e circulação para Bolsonaro durante sua prisão domiciliar.

Amanhã, o ex-presidente começa a ser julgado na Suprema Corte, mas não deve acompanhar as sessões presencialmente. Familiares, advogados e médicos se opuseram a sua ida, diante da fragilidade de sua saúde

