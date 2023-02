A- A+

Prisão Daniel Silveira é preso pela PF na manhã desta quinta (2) no Rio de Janeiro Ex-deputado é preso um dia após fim do mandato na Câmara

O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso na manhã desta quinta-feira (02) em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

De acordo com o g1, fontes da Polícia Federal afirmam que havia "muito dinheiro na casa" do ex-parlamentar no momento da detenção.

O mandato de deputado federal terminou nesta quarta-feira (02). Apoiado por Bolsonaro, ele recebeu cerca de 1,5 milhão de votos dos eleitores fluminenses, apesar de sua candidatura ter sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) após ser preso e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em fevereiro de 2021, o deputado foi preso em flagrante por ordem do STF depois de gravar um vídeo com ofensas a ministros da Corte e em defesa do Ato Institucional nº 5 (AI-5). Ele foi solto em novembro, mas permaneceu a maior parte do tempo em prisão domiciliar.

Em abril do ano passado, o deputado virou réu no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, aberto em abril do ano passado no Supremo a pedido do Ministério Público.

Em junho de 2021, ainda quando era deputado, Silveira tentou fugir quando percebeu que os policiais chegavam à sua casa para prendê-lo. O motivo era o não pagamento da fiança de R$ 100 mil fixada pelo ministro após violações do monitoramento eletrônico usado pelo congressista, que integra a base aliada do presidente Jair Bolsonaro.

