Daniel Silveira é transferido para presídio onde está Roberto Jefferson e Gabriel Monteiro

O ex-deputado federal Daniel Silveira (sem partido), que está preso desde a última quinta-feria (2) por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), foi transferido na manhã desta quarta-feira (8) para o presídio Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro



Na mesma unidade, que recebe em sua maioria ex-militares e agentes de segurança expulsos de suas corporações, também estão ex-vereador Gabriel Monteiro e o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, mesmo partido que abrigava Silveira.



A legenda anunciou nesta quarta-feira a desfiliação do ex-parlamentar após sua prisão.

