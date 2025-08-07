A- A+

BRASIL Daniel Silveira inicia fisioterapia dois dias após Moraes autorizar saída temporária da prisão Ex-deputado federal passou por cirurgia no joelho no fim de julho após romper ligamento

O ex-deputado federal fez sua primeira sessão de fisioterapia fora do presídio nesta quinta-feira. A saída foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após o político passar por uma cirurgia no joelho por conta de um rompimento nos ligamentos. A defesa do ex-parlamentar tinha pedido a conversão da pena para prisão domiciliar humanitária, mas o ministro Alexandre de Moraes negou e só autorizou as saídas temporárias para fazer o tratamento.

Após pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Daniel, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela concessão de saídas temporárias. "Ressalva, porém, o entendimento de que, não sendo essa, por qualquer limitação de ordem material que se imponha ao estabelecimento prisional, uma alternativa possível, impõe-se o deferimento, em caráter excepcional, do tratamento em regime de prisão domiciliar, pelo prazo necessário”, pontuou o órgão.





Moraes, então, autorizou as saídas para ele comparecer a uma clínica em Petrópolis (RJ). Todas as saídas devem ser comunicadas ao STF, com as datas e os horários do atendimento.A

