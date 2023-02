Daniel Silveira passa por audiência de custódia e será levado para presídio em Niterói

A- A+

O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) passará por uma audiência de custódia, no Rio de Janeiro, e deve ser levado para o Batalhão Especial Prisional (BEP) em Niterói (RJ).



Silveira foi preso na manhã desta quinta-feira em Petropolis (2), Região Serrana do Rio, pela Polícia Federal após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.



