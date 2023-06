A- A+

Política Daniel Silveira será chamado a depor sobre troca de mensagens com Marcos do Val Conversa entre ex-deputado e senador indicariam que os dois agiriam para obstruir investigações sobre atos antidemocráticos de 8 de janeiro

A Polícia Federal irá intimar o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) a prestar depoimento em razão de uma tentativa de obstrução do inquérito sobre os atos de 8 de janeiro. Durante as investigações, fora rastreadas mensagens no telefone celular do do senador Marcos do Val (Podemos-ES), alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, que indicariam que os dois agiriam em conjunto para também realizarem ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No início de fevereiro, Alexandre de Moraes, do STF, já havia determinado a abertura de uma investigação sobre o relato de Do Val a respeito de uma suposta articulação de um golpe, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Silveira.

Marcos do Val denunciou que teria participado de uma reunião golpista com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira para tentar gravar de maneira escondida Moraes — e forçá-lo a falar algo que poderia ser usado como uma espécie de admissão de alguma irregularidade no processo eleitoral e, com isso, evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o senador, ele poderia usar equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para gravar conversas com o ministro.

Também em fevereiro, em uma nova entrevista sobre a trama golpista, Do Val afirmou que vai pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) o afastamento de Moraes da relatoria dos inquéritos que apuram atos golpistas. O motivo, segundo ele, é o fato de o magistrado ter sido citado no depoimento em que ele prestou relatando a reunião em que lhe foi apresentado um plano para gravar o magistrado.

