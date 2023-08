A- A+

Ministério do Turismo Daniela Carneiro não comparece à posse de sucessor no Turismo e sequer é citada em cerimônia Escolha de Sabino foi uma forma de contemplar a bancada do União Brasil na Câmara, que não se sentia representada por Daniela após ela romper com o partido

A ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, não participou da posse de Celso Sabino (União-PA) nesta quinta-feira como novo titular da pasta. A escolha de Sabino foi uma forma de contemplar a bancada do União Brasil na Câmara, que não se sentia representada por Daniela após ela romper com o partido.

Carneiro também não foi citada em nenhum momento da cerimônia, assim como os feitos de sua gestão, nem mesmo no discurso de posse de Sabino. A cerimônia durou cerca de 20 minutos e não teve outros discursos.

Sabino, no entanto, falou em mais de um momento que pretendia trabalhar com interlocução com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal e com governos estaduais e municipais. Para compensar sua saída, a expectativa é que Daniela Carneira assuma o posto de vice-líder do governo na Câmara. Seu marido, Waguinho, por sua vez, é prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e aliado de Lula.

Diversos parlamentares do Centrão, incluindo do União Brasil, participaram da cerimônia. Entre eles, estavam o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (BA), o presidente nacional da legenda, Luciano Bivar, e o senado David Alcolumbre (União-AP).

Lula oficializou a nomeação de Sabino no dia 14 de julho, após meses de impasse. A nomeação de Sabino foi um gesto para garantir o apoio maciço da bancada do União Brasil na Câmara.

Apesar disso, o presidente nacional do União Brasil, deputado Luciano Bivar (União-PE), não garantiu que o União Brasil fará parte da base do governo. Ele afirmou que a posse de Sabino é "emblemática", mas que isso não significava adesão 'dogmática' ao governo.

O líder do partido na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (União-BA) também evitou garantir que o União Brasil estaria na base do governo. Nascimento afirmou que a posse de Sabino contribui para o partido a "poder ajudar o governo", mas que é preciso "entender" as diferenças "regionais e ideológicas".

