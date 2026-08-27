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Eleições 2026

Daniella Marques: Ninguém acredita mais que Lula fará ajuste fiscal; falam em taxar fortunas

A administradora afirmou ainda que um eventual ajuste fiscal em um quarto mandato de Lula será feito com aumento de receitas e não a partir de corte de gastos, como propõe o candidato do PL

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Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica FederalDaniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal - Foto: Reprodução/Agência Brasil

A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), a ex-presidente da Caixa, Daniella Marques, criticou nesta quinta-feira (27) a política econômica do governo Lula (PT) e disse que "ninguém acredita" que o petista fará um ajuste fiscal, caso seja reeleito.

"Ninguém acredita mais (que Lula fará o ajuste fiscal). E está escrito no plano dele, não dá nem para esconder", declarou Daniella, ao lado de Flávio, durante a live semanal do presidenciável no YouTube.

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A administradora afirmou ainda que um eventual ajuste fiscal em um quarto mandato de Lula será feito com aumento de receitas e não a partir de corte de gastos, como propõe o candidato do PL.

"O (vice-presidente Geraldo) Alckmin foi a um seminário semana passada, que eu também participei, do Santander, dizendo que a saída é pela receita. Nós estamos falando que vamos cortar despesas, nas estruturas de ministérios, na viagem. Aí o (coordenador do programa de Lula, José Sergio) Gabrielli diz que vai taxar fortunas, o que é provado que o dinheiro vai embora, e o atual ministro da Fazenda está dizendo que vai combater a pejotização", comparou.

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