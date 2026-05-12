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Política Danilo Cabral assume secretaria-executiva no Ministério do Empreendedorismo A indicação foi formalizada, ontem, pelo presidente nacional do PSB, João Campos, junto ao presidente Lula (PT), em reconhecimento à trajetória política e técnica de Danilo

O ex-deputado federal Danilo Cabral (PSB) será o mais novo secretário-executivo do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

A indicação foi formalizada ontem, pelo presidente nacional do PSB, João Campos, junto ao presidente Lula (PT), em reconhecimento à trajetória política e técnica de Danilo, que teve passagens de destaque pela Câmara dos Deputados, pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e por secretarias estaduais estratégicas nas gestões do partido à frente do governo de Pernambuco.

Com a nomeação no ministério, Danilo não disputará as eleições deste ano para deputado federal e consolida uma decisão que já vinha sendo amadurecida junto a seu grupo político nos últimos meses. Agora com uma nova missão no governo do Brasil, o ex-deputado ajudará a coordenar políticas públicas voltadas a cerca de 17 milhões de microempreendedores individuais e mais de 24 milhões de micro e pequenas empresas em todo o país.

“Danilo tem uma trajetória que orgulha o nosso partido e o povo de Pernambuco. Ele foi um secretário de Educação fundamental para a expansão da rede de escolas em tempo integral feita quando Eduardo Campos era governador. Danilo também foi secretário das Cidades e de Planejamento, levou a Sudene a viver uma nova fase quando foi superintendente e teve um trabalho de muito destaque em seus mandatos de deputado federal”, avaliou João Campos.

“Por todo esse conjunto de serviços prestados ao nosso estado, tenho certeza de que Danilo vai contribuir muito com o governo do Brasil, agora na equipe do Ministério do Empreendedorismo”, completou o presidente do PSB.

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