Danilo Cabral pede punição a responsáveis por atos em Brasília

O deputado federal Danilo Cabral (PSB-PE) se posicionou contra os atos antidemocráticos realizados em Brasília. “Terroristas, com claros indícios de conivência da polícia do DF, invadem Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto. A resposta deve ser exemplar com cadeia para todos envolvidos e intervenção federal no DF”, afirmou o parlamentar no Twitter.

Para ele, este foi o mais um duro ataque à democracia brasileira.

No meio da tarde deste domingo (8), vândalos e terroristas invadiram a sede dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios.

“Os episódios vistos hoje são gravíssimos, devem ser apurados e os responsáveis devem ser punidos exemplarmente”, reforçou Danilo Cabral

