"Dar visibilidade aos dados de feminicídio é fundamental", aponta ministra

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Prestes a completar um ano à frente do Ministério das Mulheres, a paranaense Márcia Lopes se prepara para apresentar um plano nacional, reforçando as políticas públicas da área. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ela defendeu a aprovação do Projeto de Lei (PL) da Misoginia, abordou o recorde de casos de feminicídio no país e reforçou a importância de denunciar os casos de violência. "Precisamos investir muito na informação", pontuou.

Ministra, a senhora assumiu o cargo no ano passado, que foi o ano em que o país registrou 1.568 feminicídios, o maior número da última década. Os homens estão mais violentos ou as mulheres estão silenciando menos?

Nesse processo tão complexo, nada é de resposta única. Temos muitos indicadores e parâmetros. O mundo está vivendo um tempo mais complexo. Quando as redes decidem entrar na privacidade e assumir um discurso de ódio contra as mulheres, com deep nude, deep fake e redpill, isso tudo é uma porta aberta para o que a gente não deseja. A gente percebe que, quando um governo estimula o uso de armas, não se importa com as vidas e desvaloriza, fala que ter uma filha é uma fraquejada... Quando não temos um governo que dá uma linha, isso banaliza a vida das mulheres, aumenta o machismo, a misoginia. Por outro lado, dar visibilidade aos dados é fundamental.

O ministério desenvolveu uma cartilha de serviços, abordando essa questão dos vários tipos de violência...

Exatamente. Precisamos investir muito na informação. Por isso acho importante que as mídias cumpram esse papel de informar a população. Temos o Ligue 180, um serviço de muita qualidade, com mais de três mil ligações por dia e 425 denúncias de violência. No governo anterior, isso ficou descaracterizado. Lula assumiu em 2023, criou o ministério, uma decisão importantíssima, e começa a reestruturação, com R$ 100 milhões de investimento. O crescimento da violência é muito relativo ao contexto mundial, latino-americano e brasileiro, em que estamos fazendo uma grande mobilização nacional, buscando as mulheres para que denunciem, já que muitas são levadas a se calar, por medo. São muitos aspectos. Desde que assumi o ministério, em maio de 2025, a orientação do presidente é que eu mobilize, converse com todas as instituições, porque essa é uma questão da sociedade, não de um governo.

Mesmo assim, o medo de denunciar continua muito forte?

Sem dúvida. Faço questão de me encontrar com mulheres que sofrem violência, atentados, falo com famílias de vítimas de feminicídio. As mulheres dizem que têm vergonha e até se sentem culpadas de sofrer violência. Muitas vezes elas querem se separar (do marido agressor), mas a mãe pede para não separar, então elas entendem que têm que esperar a mãe morrer para tomar essa decisão. Violência é algo bastante complexo, e cada dia a gente aprende e conhece mais realidades vividas pelas mulheres.

Em fevereiro, o presidente Lula lançou o Pacto Brasil contra o Feminicídio. O que espera dessa iniciativa?

Tenho certeza de que vai dar bom resultado, mas não é simples. Tem uma série de aspectos dessa questão da violência, que são resultado de uma história da humanidade, de patriarcado, de machismo, da misoginia, de poder, de apropriação dos homens sobre o corpo das mulheres.

A gente sabe que nada se faz com recursos. Seu ministério foi recriado agora, e já sofreu cortes em um orçamento bem enxuto. Como operar esse milagre das contas com políticas públicas tão necessárias?

É uma pergunta recorrente. Temos um orçamento de R$ 386 milhões, um recurso pequeno diante de todas as políticas públicas que precisamos e temos dever de fazer. Por outro lado, o ministério coordena uma política que é intersetorial, porque o orçamento está na saúde, na educação, na assistência social, na agricultura, na previdência social. Cada ministério tem demandas das mulheres. O nosso orçamento, portanto, é para cuidar da articulação, da formação, do Conselho de Direitos das Mulheres e de algumas ações fundamentais, como o centro de referência da mulher brasileira, a Casa da Mulher Brasileira, as cuidotecas, as lavanderias coletivas, o programa Asas para o Futuro.

O chamado PL (Projeto de Lei) da Misoginia está na pauta da Câmara dos Deputados e tem gerado discussões e divisões. Como tem acompanhado os debates?

É muito importante, porque a nossa Constituição deixa explicitada a igualdade de gênero, de raça e de etnia. Este ano a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Em 2015, tivemos a tipificação do feminicídio. Queremos que isso também aconteça com a misoginia. Tudo que a gente quer cobrar tem que estar na lei. A Câmara e o Senado assinaram o Pacto Brasil contra o Feminicídio. O Senado já aprovou por unanimidade o texto do PL da Misoginia, enquanto na Câmara tivemos uma primeira reação de alguns deputados dizendo que iriam discutir. Deputados machistas e misóginos não vão votar a favor, mas a sociedade já está mobilizada para votar. Precisamos muito dessa lei. O quanto antes ela for aprovada, melhor.

Na Câmara, houve também uma grande repercussão ao fato de a deputada Érika Hilton (PSOL), que é trans, assumir a Comissão da Mulher. Qual sua avaliação?

É legítima a sua participação na comissão, ela tem sido muito competente e atuante em todos os espaços. Aquilo foi causado por atitude misógina e preconceituosa, não só com ela. Não sei como as deputadas federais suportam o cotidiano da Câmara. E me refiro às 91 deputadas, que todos os dias, independentemente de partido, são assediadas, ofendidas, humilhadas. Este é ano de eleição, não podemos votar em quem humilha mulher. Queremos deputados como lideranças, que representam e influenciam. Foi lamentável o episódio ocorrido com a deputada Érika Hilton, não só com ela.

Depois que ela assumiu a comissão, vocês já conversaram para estabelecer uma agenda de trabalhos?

Imediatamente, quando soubemos daquela situação, me manifestei com ela e nas minhas redes, e já combinamos uma agenda. Até porque ela comanda uma área que diz respeito às mulheres, e temos interesse de que todos os projetos em tramitação sejam votados. Já tivemos 74 leis sancionadas pelo presidente Lula desde 2023. O Pacto Brasil é isso. Há 10 anos não se faziam conferências livres no Brasil para falar das necessidades da mulher. Nesses quase quatro anos, já tivemos quase mil conferências, recebemos mais de cinco mil propostas, que estão sendo preparadas para incluirmos no plano nacional que vamos apresentar no segundo semestre.

Muita gente fala em excesso de pastas na Esplanada, e há quem aponte que o Ministério das Mulheres poderia ser uma secretaria nacional. Como a senhora responde questionamentos desse tipo?

É uma pergunta importante, até para ter a chance de defender intransigentemente o direito das mulheres de terem espaço. Temos 17 estados com secretarias executivas da Mulher. O depoimento é de que elas não dão conta de serem secretarias de trabalho, assistência social e mulheres. Porque tem que dialogar com todas as políticas públicas. Eu pedi ao presidente quando assumi que era muito importante reunir os ministros para falar que sem eles eu não consigo trabalhar. Isso ocorre também com os ministérios de Povos Indígenas e Direitos Humanos. No governo anterior, todos foram extintos. Felizmente o presidente Lula os trouxe de volta. É impossível que essa política seja feita sem um órgão gestor. E as mulheres querem se sentir representadas, elas precisam e têm direito de ter esse espaço público para se reunir, tomar decisões, se organizar.

É impressão, ou o debate sobre as pautas das mulheres se distancia da polarização entre esquerda e direita?

O que tenho visto é uma unidade das mulheres. Embora haja mesmo a questão da ideologia, que nem é entre direita e esquerda, termos que se convencionou chamar. Mas temos uma sociedade com dois grandes campos. Uma elite dominante de muitos anos, que tem uma postura de concentração de riqueza e que mantém injustiças, e outro campo que defende a democracia, o acesso, a ampliação do estado. Queremos que o estado assuma sua responsabilidade cada vez mais. E observo, por exemplo, na Câmara, que as mulheres se unem para defender as pautas que dizem respeito às mulheres. Isso é muito importante. Não podemos aceitar atitudes criminosas. Misoginia para nós é crime. Violência é crime, e não podemos aceitar de lado nenhum. O mundo só vai ter paz de fato quando a gente puder defender o direito das pessoas.

Agora em Pernambuco temos a governadora Raquel Lyra (PSD), que faz acenos ao presidente Lula, mas também é apoiada por bolsonaristas. Falando de política, como avalia essa situação?

Primeiro, a gente queria muito mais mulheres no poder. Sobre Pernambuco, eu acho que não posso me manifestar. Temos um grupo político que tem discutido isso, o presidente Lula é um político responsável, que tem sensibilidade e respeita muito as pessoas. Tem afinidades e proximidades, e na política isso não é simples. O ideal seria que pessoas do mesmo campo estivessem juntas, mas isso não é sempre possível. É um processo em que temos que respeitar as forças locais. Não é Brasília que tem que definir a vida dos eleitores de Pernambuco. O que vale é participar do processo eleitoral, ver a candidatura que está assumindo compromisso com a democracia, quem vai apoiar Lula. É um processo que ainda tem muito chão. Há manifestação em relação ao apoio a João Campos (PSB), principalmente se o outro lado estiver junto com a governadora. Aí complica de vez para nós.

As pesquisas vêm colocando que o presidente estaria empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL). Há um risco de volta da direita?

Sempre é. Nós adoecemos naquele período. Tínhamos realizado muita coisa no governo federal até 2016. O Brasil saiu do mapa da fome, voltou a ter relação com o mundo, a ser respeitado. Com o golpe, tudo desabou, não só do ponto de vista orçamentário, mas com a destruição das políticas públicas, uma irresponsabilidade absurda. Na pandemia, 700 mil pessoas morreram, a vacinação foi banalizada, foi trágico. Foi um tempo de muito retrocesso, que não queremos mais viver. Deveríamos passar uma borracha para nunca mais voltar. Temos que ter democracia, o Brasil voltou a crescer, a respeitar as mulheres.

O presidente Lula outrora era visto como imbatível, em especial no Nordeste. Ele continua assim?

O Brasil continua dividido, o mundo, na verdade. Temos um imperador americano que gasta trilhões numa guerra que mata crianças e vai fazendo escola. A sociedade é sempre dividida, isso é cíclico na história. Temos avanços e conquistas. O presidente Lula tem se tornado cada vez mais um líder mundial. É impressionante o respeito que as pessoas têm; o Lula é um ser político muito amado, respeitado. Mesmo entre quem está na oposição, a gente ouve falar que não votam no Lula, mas o respeitam. Ele é um dos maiores líderes mundiais na atualidade e vai fazer uma bela campanha. O presidente não tem compromisso com a mentira. Hoje o que se vive é uma mentira, com uso das plataformas para discurso de ódio. O presidente jamais vai pôr seu nome em risco, porque tem uma história para zelar. Não tenho dúvida de que ele é imbatível. Pesquisas vêm e voltam, mas teremos que saber levar nosso discurso. O governo tem tudo para apresentar e vai dar a resposta que o povo brasileiro quer, que é ter esperança, participação e uma vida plena.

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