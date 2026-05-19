Dario Durigan se reúne em Paris com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent
"Discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", afirmou o ministro da fazenda em sua conta no X
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, teve reunião nesta terça-feira (19) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, às margens do encontro de ministros do G7.
Segundo ele, ambos conversaram sobre a agenda estabelecida pelos presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, avançando no diálogo sobre comércio bilateral.
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"Demos seguimento à agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", afirmou em sua conta no X.
Demos seguimento à agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral.— Dario Durigan (@DarioDurigan) May 19, 2026
O ministro também destacou o acordo firmado com os EUA contra o crime organizado, com foco em combate ao tráfico de drogas e armas entre os dois países.