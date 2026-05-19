A- A+

Encontro Dario Durigan se reúne em Paris com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent "Discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", afirmou o ministro da fazenda em sua conta no X

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, teve reunião nesta terça-feira (19) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, às margens do encontro de ministros do G7.

Segundo ele, ambos conversaram sobre a agenda estabelecida pelos presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, avançando no diálogo sobre comércio bilateral.

"Demos seguimento à agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", afirmou em sua conta no X.

Demos seguimento à agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral. — Dario Durigan (@DarioDurigan) May 19, 2026

O ministro também destacou o acordo firmado com os EUA contra o crime organizado, com foco em combate ao tráfico de drogas e armas entre os dois países.

Veja também