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Encontro

Dario Durigan se reúne em Paris com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent

"Discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", afirmou o ministro da fazenda em sua conta no X

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O ministro da Fazenda, Dario DuriganO ministro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, teve reunião nesta terça-feira (19) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, às margens do encontro de ministros do G7.

Segundo ele, ambos conversaram sobre a agenda estabelecida pelos presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, avançando no diálogo sobre comércio bilateral.

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"Demos seguimento à agenda estabelecida pelos presidentes Lula e Trump, discutimos os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz e as medidas adotadas pelos dois países, além de avançarmos nas tratativas sobre o comércio bilateral", afirmou em sua conta no X.

 

O ministro também destacou o acordo firmado com os EUA contra o crime organizado, com foco em combate ao tráfico de drogas e armas entre os dois países.

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