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Justiça Dark Horse: Defesa de Flávio Bolsonaro pede que Mendonça assuma caso das emendas no lugar de Dino O caso que pode levar à investigação do senador pelas tratativas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro

A defesa do senador Flávio Bolsonaro tenta tirar da relatoria do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, a apuração sobre o suposto repasse de emendas parlamentares para o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ideia é fazer com que a apuração saia do gabinete do ministro considerado aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e passe para as mãos do ministro André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF.

Os advogados de Flávio, pré-candidato à presidência, pediram ao presidente da Corte máxima, Edson Fachin, que avalie a conexão entre a apuração sob relatoria de Dino e o caso que pode levar à investigação do senador pelas tratativas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Este segundo procedimento está sob relatoria de Mendonça, que pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a abertura de uma investigação formal sobre o financiamento do filme Dark Horse.

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