Dark Horse': Fachin pede análise técnica antes de decidir quem será relator de investigação no STF
Presidente do STF solicitou esclarecimentos sobre os critérios de distribuição após a PGR defender que caso seja enviado a André Mendonça
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, pediu uma análise técnica da Secretaria Judiciária antes de decidir qual ministro será responsável por conduzir uma notícia-crime que pede a investigação de uma suposta ligação entre o financiamento do filme Dark Horse, as apurações envolvendo o Banco Master e a atuação internacional do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.
Em despacho desta quarta-feira, Fachin determinou que a Coordenadoria de Processamento Inicial da Corte preste esclarecimentos sobre os critérios de distribuição do caso.
A medida foi tomada antes de uma definição sobre a competência para analisar a petição apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).
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A discussão surgiu após manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu a redistribuição do caso por prevenção ao ministro André Mendonça.
Na avaliação da PGR, os fatos narrados na notícia-crime já guardam relação com investigações em curso sob relatoria de Mendonça no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas envolvendo o Banco Master.
A notícia-crime foi protocolada por Lindbergh e pedia inicialmente a ampliação do escopo do inquérito relatado por Alexandre de Moraes que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
O parlamentar sustenta que o Supremo deve apurar também uma suposta conexão entre recursos destinados ao filme Dark Horse, valores que teriam sido negociados junto ao banqueiro Daniel Vorcaro e uma campanha internacional por sanções contra autoridades brasileiras e anistia aos investigados pela trama golpista.
Ao analisar o caso, a PGR afirmou que a petição trata de fatos que já são objeto de procedimento específico em tramitação no Supremo, razão pela qual defendeu a redistribuição para o gabinete de Mendonça.
Diante desse parecer, Moraes enviou a questão à presidência da Corte para que Fachin definisse a competência.
Em vez de decidir imediatamente, porém, o presidente do STF optou por solicitar informações técnicas sobre os critérios de distribuição processual adotados pelo tribunal. Ainda não há data para que o ministro defina a relatoria do caso.