cinema "Dark Horse": Nora de Bolsonaro divulga imagem do ator Jim Caviezel caracterizado como ex-presidente Filme norte-americano sobre o Jair Bolsonaro deve estrear em 2026

Atualmente condenado por tentativa de golpe de estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ganhar um filme sobre a sua história. Com o título de "Dark Horse", o longa terá o ator Jim Caviezel ("A paixão de Cristo") no papel do brasileiro.

Neste domingo (7), a nora de Jair Bolsonaro, Heloisa, compartilhou um vídeo com as primeiras imagens de Caviezel caracterizado como o personagem.

"@therealjimcaviezel em sua caracterização retratando Jair Bolsonaro no longa sendo filmado sobre a sua vida!", escreveu Heloísa, casada com o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Heloísa informou em seu story que o filme deverá estrear em 2026, com direção de Cyrus Nowrasteh. Segundo informações do portal Léo Dias, o roteiro teria sido escrita pelo ex-ator de "Malhação" e ex-secretário de cultura Mario Frias.

