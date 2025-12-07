Dom, 07 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo06/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cinema

"Dark Horse": Nora de Bolsonaro divulga imagem do ator Jim Caviezel caracterizado como ex-presidente

Filme norte-americano sobre o Jair Bolsonaro deve estrear em 2026

Reportar Erro
Jim Caviezel como Jair Bolsonaro Jim Caviezel como Jair Bolsonaro  - Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente condenado por tentativa de golpe de estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ganhar um filme sobre a sua história. Com o título de "Dark Horse", o longa terá o ator Jim Caviezel ("A paixão de Cristo") no papel do brasileiro.

Neste domingo (7), a nora de Jair Bolsonaro, Heloisa, compartilhou um vídeo com as primeiras imagens de Caviezel caracterizado como o personagem.

Leia também

• Flávio Bolsonaro admite que pode abandonar candidatura

• Datafolha: 8% acham que Bolsonaro deveria apoiar Flávio, 22%, Michelle, e 20%, Tarcísio

• Bolsonaro exigiu apoio de Michelle e ala do PL à postulação de Flávio à Presidência

"@therealjimcaviezel em sua caracterização retratando Jair Bolsonaro no longa sendo filmado sobre a sua vida!", escreveu Heloísa, casada com o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Heloísa informou em seu story que o filme deverá estrear em 2026, com direção de Cyrus Nowrasteh. Segundo informações do portal Léo Dias, o roteiro teria sido escrita pelo ex-ator de "Malhação" e ex-secretário de cultura Mario Frias.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter