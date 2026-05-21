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POLÍTICA Da revelação dos áudios até as pesquisas: entenda relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro Desde a divulgação da troca de mensagens com o dono do Banco Master, pesquisas mostram queda das intenções de voto na corrida presidencial

Em 13 de maio, o portal The Intercept Brasil revelou um áudio atribuído ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no qual ele negocia um repasse de R$ 134 milhões com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Desde então, pesquisas mostram uma crise na campanha do pré-candidato à Presidência da República, além de uma diminuição das intenções de voto.

O montante teria como destino o financiamento do filme “Dark Horse”, produção inspirada na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa foi idealizado e roteirizado pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP) e tem o ator norte-americano Jim Caviezel no papel principal.

Segundo o Intercept, documentos obtidos pelo veículo apontam que ao menos US$ 10,6 milhões — aproximadamente R$ 61 milhões — foram transferidos entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações bancárias ligadas ao financiamento do projeto cinematográfico.

Com o avanço das investigações envolvendo o Caso Master, começaram a surgir suspeitas sobre a proximidade entre o clã bolsonarista e o entorno político e empresarial do banco.

A publicação do Intercept ganhou repercussão ao revelar uma interlocução direta entre figuras centrais do bolsonarismo e Daniel Vorcaro. Em uma das mensagens divulgadas pelo portal, Flávio Bolsonaro escreveu ao empresário em 16 de novembro de 2025: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”.

A declaração chamou atenção por demonstrar uma relação íntima e de cumplicidade que ia além do interesse por investimento no filme sobre Jair Bolsonaro.

O caso repercutiu principalmente pelos valores envolvidos, superiores aos orçamentos de diversos filmes brasileiros lançados nos últimos anos, inclusive produções de destaque internacional.

Afinal, quem é Daniel Vorcaro?

Nascido em 1983, em Belo Horizonte, Daniel Vorcaro ganhou notoriedade no mercado financeiro após assumir o controle do antigo Banco Máxima, posteriormente transformado no Banco Master.

Durante participação no podcast O Assunto, o coordenador de economia do Valor Econômico, Estevão Taiar, comentou a forma como Vorcaro mantinha relações em Brasília.

Segundo ele, o crescimento acelerado do empresário no setor financeiro teria sido impulsionado por conexões políticas estabelecidas tanto com representantes da direita quanto da esquerda.

"Para viabilizar seus negócios, Vorcaro precisou circular intensamente por Brasília em busca de autorizações e apoio político. Foi assim que encontrou uma forma de se aproximar de figuras extremamente poderosas na capital federal, em uma estratégia para expandir seus negócios", falou Estevão.

Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro está preso desde 4 de março | Foto: Banco Master/Divulgação

Após sua prisão, o próprio Vorcaro falou, em depoimento prestado à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR), que mantinha relações com pessoas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, mas não quis citar nomes.

Caso Master e a prisão de Vorcaro

O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025 após uma sequência de irregularidades financeiras identificadas pelas autoridades. As investigações culminaram na prisão de Daniel Vorcaro, proprietário da instituição.

De acordo com as apurações, o banco comercializava Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com rentabilidade considerada inviável pelo mercado, chegando a oferecer retorno de até 140% do CDI. A prática levantou suspeitas sobre a capacidade da instituição de honrar os pagamentos aos investidores.

O banqueiro foi preso na 3ª fase da Operação Compliance Zero, da PF, que apurava a suspeita de que a instituição financeira estava criando carteiras de crédito sem comprovação real de existência ou valor. Segundo a investigação, esses créditos teriam sido transformados em títulos financeiros e vendidos a outro banco como se fossem ativos legítimos e valiosos.

Na prática, carteiras de crédito são conjuntos de empréstimos, financiamentos e dívidas que clientes têm com bancos. Esses valores são tratados como ativos porque representam dinheiro que a instituição espera receber no futuro. Seria como alguém vender um carro afirmando que ele vale R$ 100 mil, quando, na verdade, o veículo não existe, está destruído ou vale muito menos do que foi informado.



Ainda conforme a Polícia Federal, após fiscalizações do Banco Central identificarem inconsistências, os ativos considerados problemáticos teriam sido substituídos por outros bens ou créditos sem avaliação técnica adequada. A suspeita é de que a medida tenha sido utilizada para tentar ocultar prejuízos relacionados aos títulos sob investigação.

A operação investiga possíveis crimes de gestão fraudulenta, quando há suspeita de manipulação ou fraude na administração da instituição financeira; gestão temerária, relacionada à condução considerada excessivamente arriscada ou irresponsável; e organização criminosa. As informações foram divulgadas no portal da Polícia Federal.

O dono do Banco Master foi preso em 17 de novembro de 2025. No entanto, em menos de duas semanas, Vorcaro foi solto com tornozeleira eletrônica após a sua prisão preventiva ter sido revogada pelo Tribunal Regional Federal (TRF).

A relação de Flávio e Vorcaro

Por um tempo, Flávio Bolsonaro negou ter qualquer tipo de relação com Vorcaro e ainda deu declaração a favor da instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso Master.

Antes da publicação da reportagem do Intercept, Flávio Bolsonaro sustentava um discurso de associação entre o escândalo envolvendo o Master, o PT e a esquerda. Entretanto, o portal revelou que o primeiro encontro entre ele e o banqueiro aconteceu ainda em dezembro de 2024, articulado pelo dono da agência de publicidade MiThi e sócio do Portal Léo Dias, Thiago Miranda.

O encontro teria sido na casa do próprio Vorcaro, em Brasília.

Flávio Bolsonaro associou o caso Master ao governo Lula | Foto: Vitor Souza/AFP

Já em 2025, segundo os documentos obtidos pelo Intercept, começou o fluxo financeiro ligado ao projeto cinematográfico. As mensagens e registros bancários analisados pelo veículo indicam que pelo menos US$ 10,6 milhões foram transferidos entre fevereiro e maio daquele ano, em seis operações destinadas ao financiamento do filme.

Ainda segundo a reportagem, diante de restrições no setor de câmbio do Banco Master, Vorcaro teria orientado que os recursos fossem enviados por meio da empresa Entre Investimentos e Participações para o Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos, onde Eduardo Bolsonaro vive desde fevereiro do ano passado.

Eduardo também negou ter recebido recursos de Vorcaro. "A história de que recebi dinheiro do fundo de investimento não se sustenta e é tosca. Não exerci qualquer posição de gestão ou emprego no fundo, apenas cedi meus direitos de imagem", escreveu, nas redes sociais.

Após a declaração de Eduardo Bolsonaro sobre o caso, o Intercept publicou uma nova reportagem, afirmando que o ex-deputado teria atuado como produtor-executivo de “Dark Horse”. A informação teria como base um contrato assinado por ele e diálogos obtidos com exclusividade pelo veículo.

O contrato de produção, datado de novembro de 2023 e assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em 30 de janeiro de 2024, aponta a empresa GoUp Entertainment, sediada nos Estados Unidos, como responsável pela produção do longa. O documento também coloca Eduardo Bolsonaro e Mario Frias à frente da produção-executiva da cinebiografia.

A empresa escolhida para produzir “Dark Horse”, porém, nunca havia lançado nenhum filme anteriormente. A proprietária da Go Up Entertainment, a jornalista Karina Ferreira da Gama, também não possui histórico de produções cinematográficas no Brasil ou no exterior. A informação foi revelada pela coluna de Malu Gaspar, com base em dados solicitados à Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Ao longo de 2025, as conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro teriam se tornado mais frequentes. As mensagens divulgadas pelo Intercept indicam que os dois chegaram a marcar encontros reservados e jantares na casa do banqueiro.

No dia 16 de novembro, às vésperas da prisão do banqueiro, Flávio enviou o polêmico áudio com cobranças de parcelas atrasadas e a famosa mensagem: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente".

A queda nas pesquisas

O auge da polêmica aconteceu quando o áudio de Flávio a Vorcaro veio à tona em maio deste ano, abalando a pré-campanha presidencial do senador.

Pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg mostrou uma queda expressiva nas intenções de voto para o senador. Flávio caiu seis pontos após a polêmica, caindo de 47,8% para 41,8%. Já o presidente Lula subiu 1,4 pontos percentuais no cenário de um possível segundo turno, alcançando 48,9%.

Desde o levantamento anterior, realizado em abril, foi registrado ainda um aumento de 4,6 pontos percentuais no número de indecisos e intenção de votos nulos — chegando a 9,3%.

Intenções de votos para o primeiro turno das Eleições 2026 | Foto: AtlasIntel/Reprodução

Além disso, a rejeição a Flávio Bolsonaro cresceu dois pontos percentuais, atingindo 52%. Ele é o pré-candidato com o maior número de pessoas que dizem que não votariam nele de jeito nenhum.

A pesquisa também mostrou que o medo do eleitorado de que Flávio Bolsonaro vença subiu 2% desde abril, ultrapassando o mesmo temor em relação a Lula, seu principal concorrente.

O levantamento foi feito entre os dias 13 e 18 de maio e divulgado nessa terça-feira (19), através de pesquisa com 5.032 respondentes. A margem de erro é de um ponto percentual.

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