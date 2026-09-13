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filme Dark Horse: perícia recusou 13 eletrônicos para análise por falhas em lacres, diz investigação Risco apontado por peritos era de adulteração de dados contidos em celulares, notebooks e pen drives

Pelo menos 13 aparelhos eletrônicos entre celulares, notebooks e até mesmo pen drives foram recusados para análise por peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo por terem falhas em seus lacres.

Os aparelhos foram apreendidos em endereços ligados a Karina da Gama, dona da Go Up Entertainment, produtora do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, interpretado pelo ator Jim Caviezel, e alvo de investigações da Polícia Federal.

A investigação apura o suposto uso irregular de emendas parlamentares direcionadas a empresas ligadas à produtora.

As informações sobre a recusa dos aparelhos estão no material que teve o sigilo levantado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, neste domingo. Dino é o relator dessa investigação.

"As guias apresentam vão suficiente para a entrada de cabo de alimentação e transferência de dados, sendo possível a manipulação de dados no interior do equipamento", escreveu no termo de recusa a perita criminal Vivian Menezes, no dia 3 de junho passado.

Os peritos apontaram "defeito formal no invólucro do plástico em que estavam os aparalhos", anexando imagens para atesar a recusa dos aparelhos. De acordo com documento da Polícia Civil de SP, os aparelhos foram devolvidos à delegacia para readequação do lacre.

Ao analisar os documentos enviados pela Justiça paulista, Dino afirmou que se fortaleceu a hipótese de um “sofisticado esquema” de desvio de recursos públicos e que o deputado federal Mário Frias (PL-SP) ocuparia, “no terreno hipotético da investigação”, uma posição de liderança na suposta “arquitetura criminosa”.

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