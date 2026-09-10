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investigação Dark Horse: valor do filme sobre Bolsonaro supera o orçamento de ganhador do Oscar Financiamento de cinebiografia do ex-presidente entra em investigação por suposto desvio de emendas parlamentares para a realização da obra. Custo de pelo menos US$ 24 milhões chama a atenção

A operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira investiga o financiamento do filme Dark Horse. A corporação mira o suposto desvio de emendas parlamentares para a realização da obra. Os agentes cumprem 49 mandados de busca e apreensão, determinados pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria solicitado US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-CEO do Banco Master, para o financiamento da cinebiografia do ex-presidente, segundo reportagem do Intercept Brasil publicada em maio.

O valor chama a atenção por ser muito superior ao praticado no mercado nacional — superando mesmo os premiados "O agente secreto" (2025) e "Ainda estou aqui" (2024). O orçamento de "Dark Horse" também seria o suficiente para produzir alguns dos grandes filmes internacionais das duas últimas décadas. Para se ter uma ideia, com US$ 24 milhões seria possível produzir 15 dos últimos 20 longas vencedores do Oscar de melhor filme. Nesta conta estão produções independentes como "Anora" e "Parasita" e "Moonlight", mas também obras hollywoodianas mais ousadas, como "A forma da água" e "Birdman".

Baseado na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o filme ganhou um novo pôster em abril passado, quando também teve a data de estreia revelada. O longa deverá chegar aos cinemas no dia 11 de setembro deste ano, poucas semanas antes do primeiro turno da eleição. O anúncio foi realizado nas redes sociais pelo ator americano Jim Caviezel, que protagoniza a produção e é conhecido por títulos como "A Paixão de Cristo" e "O Conde de Monte Cristo".

Confira os vencedores do Oscar mais baratos que 'Dark Horse':

'Anora': US$ 6 milhões

US$ 6 milhões 'Tudo em todo lugar ao mesmo tempo': US$ 20 milhões

US$ 20 milhões 'No ritmo do coração': US$ 10 milhões

US$ 10 milhões 'Nomadland': US$ 5 milhões

US$ 5 milhões 'Parasita': US$ 11,4 milhões

US$ 11,4 milhões 'Green Book: o guia': US$ 23 milhões

US$ 23 milhões 'A forma da água': US$ 19,5 milhões

US$ 19,5 milhões 'Moonlight: sob a luz do luar': US$ 1,5 milhões

US$ 1,5 milhões 'Spotlight: segredos revelados': US$ 20 milhões

US$ 20 milhões 'Birdman ou (a inesperada virtude da ignorância)': US$ 18 milhões

US$ 18 milhões '12 anos de escravidão': US$ 22 milhões

US$ 22 milhões 'O artista': US$ 15 milhões

US$ 15 milhões 'O discurso do rei': US$ 15 milhões

US$ 15 milhões 'Guerra ao terror': US$ 15 milhões

US$ 15 milhões 'Quem quer ser um milionário?': US$ 15 milhões

Vencedores do Oscar mais caros que 'Dark Horse':

'Uma batalha após a outra': US$ 135 milhões

US$ 135 milhões 'Oppenheimer': US$ 100 milhões

US$ 100 milhões 'Argo': US$ 44,5 milhões

US$ 44,5 milhões 'Onde os fracos não tem vez': US$ 25 milhões

US$ 25 milhões 'Os infiltrados': US$ 90 milhões

Quem é quem no filme sobre Bolsonaro

O elenco que interpreta a família Bolsonaro se completa com uma mistura de atores brasileiros e americanos. O papel de Michelle Bolsonaro é da atriz americana Camille Guaty, que já fez participações em séries de TV como "Prison break" e "The good doctor".

Eduardo também é interpretado por um ator americano, Edward Finlay, de origem cubana. Finley alterna produções de TV e papeis em filmes menos conhecidos, como "Batalhão 6888" e "An American Masquerade".

Já Carlos é vivido pelo brasileiro Sergio Barreto, que pode ser visto na série "Emergência radioativa". Por fim, Marcus Ornellas faz o papel de Flavio. Entre os trabalhos anteriores do ator estão "Eternamente Apaixonados" (2023), "Mulher De Ninguém" (2022) e "Vida Dupla" (2011).

A direção é de Cyrus Nowrasteh. O elenco aposta em outros nomes internacionais como Lynn Collins ("John Carter – Entre Dois Mundos") e Esai Morales

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