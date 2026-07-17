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Convenção Data da convenção da Federação União Progressista será definida nesta segunda (20) Informação foi confirmada pelo presidente da Federação, Eduardo da Fonte

A data e o local da convenção partidária da Federação União Progressista, aliança que intergra o Partido Progressistas (PP) e o União Brasil (UB), serão definidos nesta segunda-feira (20). A confirmação foi divulgada de forma exclusiva ao Blog da Folha pelo presidente da Federação, o deputado federal e pré-candidato ao Senado Eduardo da Fonte (PP).

"A Executiva da Federação já se reuniu uma vez para traçar as diretrizes da convenção, onde estabelecemos que a gente marcaria a data no dia 20. Neste dia, a gente vai oficializar a data, mandar o convite para todos os pré-candidatos dos dois partidos e a executiva estadual vai deliberar as candidaturas ou o indicativo", confirmou.

Da Fonte também projetou as expectativas para a convenção da Federação, destacando a representativade da aliança partidária na bancada estadual e federal e o grande número de pré-candidaturas lançadas para as eleições deste ano.

"Nós vamos reunir os maiores quadros de pré-candidatura de deputados de Pernambuco. Nós temos hoje a maior bancada (estadual) com dez deputados de mandato do PP e um do União Brasil e três (deputados) federais do PP e um do União Brasil. Também temos o maior número de pré-candidaturas a deputados, que representam todas as regiões do estado: do litoral ao Sertão e da Região Metropolitana (do Recife) ao Agreste. Isso consolida a força política da Federação União Progressista em Pernambuco", projetou.

Senado

Questionado sobre a definição de quem será o pré-candidato da Federação na disputa por uma vaga ao Senado, Eduardo da Fonte relembrou que, apesar da sua pré-candidatura ter sido definida na reunião da executiva, no final de junho, a oficialização só ocorrerá na convenção. Atualmente, além de da Fonte, o vice-presidente da Federação, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, também conta com uma pré-candidatura.

"A reunião da executiva oficializou a minha pré-candidatura ao Senado. Mas isso foi um indicativo. Nós vamos ter a oficialização na convenção", afirmou.

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