A- A+

Pesquisa Datafolha: 34% dos petistas se dizem de direita; 14% dos bolsonaristas se identificam com a esquerda Levantamento revela contradições na forma como brasileiros se posicionam

Uma pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha na noite desta sexta-feira mostra que 34% dos petistas se dizem de direita e 14% dos bolsonaristas se identificam com a esquerda, apontando uma contradição entre a identificação ideológica dos brasileiros e sua adesão a lideranças políticas como Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

Para medir a identificação com lideranças, o Datafolha pediu aos entrevistados que se posicionassem numa escala de 1 a 5, em que 1 correspondia ao bolsonarismo e 5 ao petismo.

Foram classificados como bolsonaristas os que marcaram 1 ou 2, como petistas os que escolheram 4 ou 5, e como neutros os que ficaram no ponto intermediário. Já a identificação ideológica foi aferida numa escala de 1 a 7, do máximo à esquerda ao máximo à direita, permitindo a classificação em esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita e direita.

O cruzamento das respostas evidencia as principais incoerências. Entre os que se declaram petistas, 34% afirmam ser de direita ou centro-direita.

Outros 47% se identificam como de esquerda ou centro-esquerda, 9% se colocam no centro e 9% dizem não saber como se classificar. O resultado indica que uma parcela expressiva do eleitorado alinhado ao petismo não se vê ideologicamente à esquerda.

No grupo dos bolsonaristas, a convergência com a direita é mais acentuada, mas não absoluta. Segundo a pesquisa, 76% se identificam como de direita ou centro-direita. Ainda assim, 14% afirmam ser de esquerda ou centro-esquerda, 8% se dizem de centro e 2% não souberam responder.

De acordo com cientistas políticos ouvidos pela Folha de S. Paulo, esse fenômeno pode ser explicado por fatores como a falta de clareza conceitual sobre os significados de esquerda e direita, a influência do carisma pessoal de Lula e Bolsonaro e o ambiente de forte polarização política no país.

Segundo os dados gerais, 47% dos brasileiros afirmam ser de direita ou centro-direita, enquanto 28% se dizem de esquerda ou centro-esquerda. Em paralelo, 40% declaram identificação com o petismo, e 34% com o bolsonarismo, indicando que essas correntes políticas têm peso semelhante ao das categorias ideológicas tradicionais.

Veja também