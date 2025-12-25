A- A+

Pesquisa Datafolha: 35% se identificam com a direita, 22% com a esquerda e 17%, com o centro Levantamento aponta que 57% dos brasileiros se coloca em um dos polos do espectro político

Uma pesquisa Datafolha apontou que 57% dos brasileiros se identifica com um dos polos do espectro político: 35%, com a direita, e 22%, com a esquerda. Outros 17% se dizem de centro.

O levantamento, divulgado na noite desta quarta-feira, destacou ainda que 7% se declaram de centro-esquerda e 11%, de centro-direita. Já 8% dos entrevistados não souberam responder.

O instituto ouviu 2.002 pessoas, com 16 anos ou mais, em 113 municípios do Brasil, entre 2 e 4 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os entrevistados foram instados a se posicionar numa escala de 1 a 7 — 1 correspondia à posição máxima à esquerda e 7, a máxima à direita. Outro recorte do levantamento, divulgado horas antes, apontou que 74% da população se identifica como bolsonarista ou petista.

A pesquisa detalha o perfil dos entrevistados que se colocaram mais à esquerda ou mais à direita do espectro político. Dentre aqueles com menos escolaridade, segundo o instituto, 41% se disseram de direita; 26%, de esquerda; e 8%, ao centro.

Um quinto dos que já concluíram o Ensino Médio (21%) se declararam centristas, quase a mesma proporção dos que têm Ensino Superior (20%).

No estrato dos mais jovens, de 16 a 24 anos, 26% se disseram de direita; 16%, de esquerda; e 30%, de centro. Entre os entrevistados de 60 anos ou mais, 42% se colocaram à direita; 25%, à esquerda; e apenas 9%, ao centro.

O Datafolha apontou, ainda, que 24% dos católicos e 16% dos evangélicos se colocaram à esquerda do espectro político. Enquanto isso, à direita, ficaram 36% dos católicos e 42% dos evangélicos.

No grupo que se declarou de esquerda, 9% disseram ter votado em Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022. E 22% dos que se colocaram à direita declararam voto de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja também