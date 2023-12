Datafolha: 40% dos brasileiros nunca confiam no que diz Lula

Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira indicou que 40% dos brasileiros nunca confiam em nada do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz. O levantamento apontou ainda que 24% sempre confiam no petista, enquanto 35% afirmaram confiar às vezes.

Os resultados mostrar que o grau de confiabilidade no mandatário continuam estáveis, já que houve pouca variação de uma pesquisa realizada em setembro, que fez o mesmo questionamento. Nela, 42% dos entrevistados responderam que nunca acreditavam nas falas de Lula, enquanto 34% respondeu às vezes, e 23% disseram sempre confiar no presidente.

