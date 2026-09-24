A- A+

Eleições 2026 Datafolha: 40% dos entrevistados consideram governo Lula ruim/péssimo, de 42% na semana passada Em relação ao levantamento divulgado há uma semana, a avaliação ruim ou péssima passou de 42% para 40%, enquanto a ótima/boa ficou estável em 34% e a regular oscilou de 23% para 24%

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 40% dos brasileiros, enquanto 34% o consideram ótimo ou bom, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24). Outros 24% classificam a gestão como regular.

Em relação ao levantamento divulgado há uma semana, a avaliação ruim ou péssima passou de 42% para 40%, enquanto a ótima/boa ficou estável em 34% e a regular oscilou de 23% para 24%, dentro da margem de erro.

Em uma pergunta sobre a atuação pessoal do presidente, 50% disseram reprovar Lula, enquanto 47% afirmaram aprová-lo. Na pesquisa anterior, 50% desaprovam Lula e 48% o aprovavam.

Encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o levantamento fez entrevistas entre terça-feira, 22, e hoje. Foram ouvidos 2.002 eleitores e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00304/2026. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, sob um nível de confiança de 95%.

Veja também