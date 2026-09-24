A- A+

Eleições 2026 Datafolha: 50% dos eleitores de Cury estão totalmente decididos, de 54% na semana passada Na rodada de 15 a 17 de setembro, os porcentuais eram de 54% e 46%, respectivamente

Metade dos eleitores que declaram voto em Augusto Cury (Avante) para presidente afirma estar totalmente decidida, segundo pesquisa Datafolha. Outros 50% dizem que ainda podem mudar de escolha. Na rodada de 15 a 17 de setembro, os porcentuais eram de 54% e 46%, respectivamente.

Entre os que pretendem votar em Ronaldo Caiado (PSD), 62% afirmam estar totalmente decididos e 38% admitem mudar o voto, conforme os dados de 22 e 23 de setembro apresentados no levantamento.

No eleitorado de Renan Santos (Missão), 62% dizem estar totalmente decididos a votar no candidato, enquanto 36% afirmam que a escolha ainda pode mudar, na mesma rodada.

O instituto perguntou aos entrevistados se, em relação ao voto para presidente, estavam totalmente decididos ou se ainda poderiam mudar de escolha.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.

Veja também