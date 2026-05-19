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BRASIL Datafolha: 59% dos brasileiros dizem não ter sabido da rejeição de indicado de Lula ao STF Pesquisa mostra que 59% afirmam desconhecer rejeição do nome de Jorge Messias; entre informados, mais da metade vê governo mais fraco

A maioria dos brasileiros afirma não ter tomado conhecimento da rejeição, pelo Senado, do nome indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira. De acordo com o levantamento, 59% disseram desconhecer o episódio — o equivalente a 6 em cada 10 entrevistados.

O nome rejeitado foi o de Jorge Messias, advogado-geral da União, barrado pelos senadores no dia 29 em uma votação considerada uma derrota histórica para o governo.

Outros 41% afirmaram ter tomado conhecimento da rejeição. Nesse grupo, 19% disseram estar bem informados sobre o caso, 18% se declararam mais ou menos informados e 4% afirmaram estar mal informados.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país entre terça-feira, dia 12, e quarta-feira, dia 13. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00290/2026.





Entre os entrevistados que disseram conhecer o caso, 53% avaliaram que o governo saiu mais fraco após a derrota no Senado.

Outros 7% afirmaram que o Planalto ficou mais forte, enquanto 36% disseram que o episódio não alterou a força política do governo. Outros 4% não opinaram. Nesse recorte específico, a margem de erro é de três pontos percentuais.

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